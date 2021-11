Feyenoord lijkt doelman Bijlow ook tegen Heracles te moeten missen

Vorige week in de aanloop naar de Europese uitwedstrijd van Feyenoord in Praag testte Bijlow positief op corona. Om die reden ontbrak hij ook afgelopen zondag in Enschede. In beide wedstrijden werd de keeper van het Nederlands elftal vervangen door Ofir Marciano.

Feyenoord speelt woensdagavond in een lege Kuip de inhaalwedstrijd tegen Heracles Almelo. Deze werd begin september uit het competitieprogramma gehaald, omdat de Conference Leaguewedstrijd Maccabi Haifa-Feyenoord met twee dagen werd vervroegd.

Naast Bijlow lijkt verder iedereen fit bij Feyenoord. Mocht de ploeg van Arne Slot winnen van Heracles Almelo, stijgen de Rotterdammers naar de tweede plaats in de Eredivisie. Komende zondag speelt Feyenoord opnieuw thuis. Dan is Fortuna Sittard om 16:45 uur de tegenstander.

Feyenoord-Heracles Almelo begint woensdag om 20:00 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond.