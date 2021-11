Rotterdam wil nog eens twintig miljoen meer uittrekken voor verbouwing Boijmans

De verbouwing van Museum Boijmans van Beuningen gaat Rotterdam bijna 200 miljoen euro kosten. Dat is ruim 20 miljoen euro meer dan in de voorgaande plannen, stellen burgemeester en wethouders voor aan de Rotterdamse gemeenteraad. De raad moet in december besluiten over het voorstel.

Het nieuwste plan voor de renovatie van het pand, dat eigendom van de gemeente is, kost voorlopig in totaal 223 miljoen euro. Dat is 44 miljoen euro meer dan gepland. De helft van die 44 miljoen wil de gemeente nu voor haar rekening nemen. De rest wil Boijmans bij externe partijen ophalen. Een eerdere ophaalronde leverde nog niet veel geld op.

Het is de vraag of de 223 miljoen euro voldoende is. In de brief aan de gemeenteraad schrijven burgemeester en wethouders dat dit plan nog een marge heeft die 15 miljoen euro positief of 15 miljoen euro negatief kan uitvallen. "Deze aanpak is exclusief de 10 miljoen euro voor de belvédère (buitenplaats, red.) De bouwkosten zijn opgenomen met de kennis van nu. Dit planniveau betekent dat er nog een aanzienlijke onzekerheid is in de raming. Vandaar dat we spreken van een onzekerheidsmarge van plus en min 15 miljoen euro."

Geen paviljoen

In de dinsdag geopenbaarde plannen is geen ruimte voor een paviljoen van hedendaagse kunst. Ook komt er niet een verbinding van de Westersingel naar het Museumpark. Evenmin is in dit ontwerp ruimte voor een restaurant en een kenniscentrum. Wel wordt de entree verruimd en komt een buitenplaats met daaronder de toegang naar een logistiek centrum.

Met het nieuwe plan wordt het aantal meters tentoonstellingsruimte minder, want het bouwdeel Robbrecht en Daem wordt gesloopt. Of dat doorgaat is de vraag, omdat de architecten zich voortdurend hebben verzet tegen dat deel van het plan. De plannenmakers houden ook rekening met een rechtszaak.

Door het verplaatsen van het entreegebied naar de voorkant komt nieuwe tentoonstellingsruimte op de begane grond van Bodon beschikbaar. Ook wordt de Hannemazaal weer in ere hersteld.

'Grote sprong vooruit'

Wethouder Kasmi van cultuur noemt dit plan een grote sprong vooruit op weg naar het realiseren van het ultieme plan. "Het is een toekomstgerichte renovatie, die de topcollectie verdient en waar zowel de bezoeker als het museum de voordelen van gaan merken. Met de bijbehorende impuls aan het Museumpark krijgen we er een prachtig stukje nieuw Rotterdam bij.”

De nieuwe route houdt in dat de renovatie in 2029 af moet zijn. De gemeenteraad praat op 7 december in de commissie over de plannen, waarna op 16 december een besluit wordt verwacht.