Deze volleybalsters slaan al voor dag en dauw de ballen door de sporthal: 'Als je eenmaal wakker bent denk je: ja, dit is leuk!'

De volleybalsters van het tweede team van Volley2B in actie in de zaal | Foto: Rijnmond

De meest recente coronamaatregelen bepaalden onder meer dat sporthallen en -complexen gesloten moeten zijn tussen 17.00 en 05:00 uur, maar daar vonden de volleybalsters van Volley2B in Bergschenhoek een creatieve oplossing voor. Zij meldden zich dinsdagochtend voor dag en dauw in de sporthal, waar al om 05:30 de eerste ballen door de zaal vlogen.

Een kwartier eerder was het net opgebouwd. Ze vonden het eerst gekkenwerk, maar dat gevoel sloeg razendsnel om in enthousiasme, vertelt speelster én vroege vogel Lisette Krassenberg. Met z'n achten stonden ze er vanochtend, met de slaap nog in de ogen. "Het was vroeg toen de wekker ging, maar als je eenmaal uit bed bent en je bent wakker denk je: ja, dit is leuk! Je doet het met z'n allen en door al het enthousiasme vanuit de club voel je gewoon: dit is een goede beslissing geweest."

Ze kwamen op het idee door een filmpje dat circuleerde op internet, waarin ook een volleybalteam uit Bilthoven zich al in alle vroegte in de sporthal meldde. Daarna waren al drie of vier speelsters enthousiast in de groepsapp en dan kan de rest natuurlijk niet achterblijven. Het gevoel van 'oh nee, nu moeten we wel' en 'dan moeten we ook op tijd naar bed vanavond' sloeg volgens Krassenberg dan ook al gauw om en uiteindelijk stond iedereen er dinsdagmorgen.

Klaarstaan als wedstrijden weer beginnen

Maandagavond nog heeft het team goedkeuring gekregen om zo vroeg in de sporthal aanwezig te zijn en omdat de trainer de sleutel van de hal heeft, was het snel geregeld. Het team is blij dat ze door kunnen trainen, ook al is er nu geen competitie. "Als die wedstrijden weer beginnen moet je wel klaarstaan."

Door het sportieve voorbeeld van de volleybalsters staan er al meerdere teams te popelen om vroeg te gaan sporten. "Er stond al een groep klaar om donderdag ook te gaan trainen", vertelt Krassenberg. "Ik denk dat dit voor herhaling vatbaar is." Hadden de speelsters overdag dan geen last van het vroege trainen? "Iedereen zei rond vier uur 's middags wel dat het voelde als acht uur 's avonds, maar dat neem je dan voor lief."