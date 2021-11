Jaden Slory (16) wil zich laten zien bij Feyenoord: 'Ik probeer mijn eigen naam te maken'

Hij houdt ervan zijn man te passeren. Eén op één, binnendoor en buitenom. Daarnaast heeft Jaden Slory naar eigen zeggen een goed rendement. Zijn trainer bij Feyenoord onder 18, Melvin Boel, noemt hem een 'moderne rechtsvoetige buitenspeler'. "Aan de ene kant wil je heel veel energie van hem zien als we de bal hebben, maar het hedendaagse voetbal vraagt ook heel veel inzet en energie als we de bal niet hebben", vertelt Boel. "Dat gaat hij steeds beter begrijpen."

"De ene keer is hij bepalend met een doelpunt, dan weer met een assist of een moment van druk zetten waardoor iemand anders in scoringspositie kan komen", vervolgt Boel over zijn rechtsbuiten. "Spelers moeten voelen dat het niet altijd om hen gaat. Je hebt een rol binnen het team en ik ben er van overtuigd dat als je als team goed bent, je als individu kan uitblinken. En daar heeft Jaden met zijn één-tegen-één, snelheid en eventueel scorend vermogen specifieke kwaliteiten voor."

Tekst gaat verder onder de reportage, met beelden van een scorende Jaden Slory in de mini-klassieker van eerder dit seizoen.

Zoon van

De achternaam van Jaden staat bij veel Rotterdamse voetballiefhebbers nog in het geheugen gegrift. Vader Andwelé Slory maakte vijftien jaar geleden furore bij Excelsior, waar hij uiteindelijk een transfer naar De Kuip verdiende. Bij Feyenoord kwam Slory tot zeven goals in iets meer dan vijftig wedstrijden. "Uiteraard geeft dat een stukje druk, de zoon van", vertelt Boel.

"Maar Andwelé is niet altijd bij de wedstrijden, om zo de druk er niet op te leggen. En hij laat Jaden vooral zijn eigen ding doen. Het voetbal was in de tijd van Andwelé ook anders, er worden andere dingen gevraagd. Ik denk juist dat het een enorme kwaliteit van een vader is die een zoon daarin soms loslaat. De druk op spelers is soms al hoog genoeg."

Jaden zelf herkent zich wel in de woorden van zijn trainer over zijn vader. "Hij zegt eigenlijk alleen 'veel plezier, gewoon je ding doen'. Voorderest bemoeit hij zich er niet veel mee. Alleen op een positieve manier. Ik houd me ook helemaal niet met m'n achternaam bezig, ik probeer mijn eigen naam te maken. Hopelijk mag ik snel een keer naar De Kuip. Gewoon meetrainen, laten zien dat ik er ben."