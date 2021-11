Coronamaatregelen zorgen voor middagspits in de sportschool: 'Het is superdruk'

Wie nog wilt sporten in de sportschool moet zich houden aan verschillende regels. Zo is het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht en moet er anderhalve meter afstand gehouden worden. Bovendien sluit de sportschool nu om 17:00 uur, waardoor veel sporters niet meer kunnen trainen op hun gebruikelijke tijden in de avond. Daarom wordt er hard gezocht naar een gaatje om te sporten in de middag.

"Normaal gesproken zit ik nu op school of ga ik werken", vertelt de twintigjarige Ralphe. Nu heeft hij online les en dat biedt mogelijkheden. "Dan heb ik twee uurtjes tussen de lessen die vrij zijn en dan kan ik wel even sporten. Maar als ik naar school toe moet, kan ik niet sporten. Dat is wel jammer. Het is enorm aanpassen, heel je ritme verandert." Normaal sport Ralphe drie of vier keer in de week, altijd 's avonds. "Ik ga zeker wel twee keer in de week minder nu. Dat is echt balen, maar wel begrijpelijk."

Bankdrukken in de sportschool | Foto: Jacco van Giessen

Om 15:00 uur loopt het vol

Een ander groepje jongens dat de sportschool verlaat heeft niet zo veel moeite met de vroegere sluiting van de sportscholen. "Voor mijn gevoel is er niet zo veel veranderd. Ik kom hier gewoon, ik scan die QR-code en ik ga sporten", vertelt één van hen. Toch valt het ze op dat het drukker is geworden. "Het is met reserveren wat lastiger. Het is superdruk, vooral om 15:00 uur als iedereen denkt: ik wil nog snel sporten. Dan loopt het helemaal vol."

Ook Fabian probeert nu overdag te sporten. Bezweet en met een handdoek om zijn nek komt hij naar buiten. "Ik probeer zo veel mogelijk te gaan, maar soms lukt het niet. Ik zit met mijn werk en ik heb ook deadlines. Ik kan dus niet altijd naar de sportschool gaan." Veel sporters proberen een uurtje vrij te maken in hun dagelijkse routine. Dat zorgt niet alleen voor drukkere middagen in de sportschool, maar ook voor gehaast. "Eigenlijk is het heel lastig om nog te sporten", vindt ook Ralphe. Hij moet als de wiedeweerga naar huis, want: "Ik moet zo weer les volgen."