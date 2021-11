Rotterdamse kolencentrale gaat op korte termijn dicht, wethouder Bonte blij: 'One down, one to go'

Het kabinet praat al langer met het bedrijf over sluiting, omdat dat jaarlijks een flinke hoeveelheid kooldioxide-uitstoot zou schelen. Het kabinet ziet deze stap als noodzakelijk voor het halen van de doelen uit de rechtszaak die actiegroep Urgenda had aangespannen.

"Stap voor stap faseren we de kolencentrales in Nederland uit en maken we onze energievoorziening schoner", zegt Yesilgöz. "De komende jaren zijn de resterende drie kolencentrales nog nodig om stroom te leveren als er veel vraag naar is, bijvoorbeeld in periodes van weinig wind en zon".

Sociaal plan

Het kabinet stelt als voorwaarde voor de subsidie dat Riverstone een "adequaat" sociaal plan opstelt voor de tientallen medewerkers. Het bedrijf heeft gezegd daar 23 miljoen euro voor te willen uittrekken. Volgens vakbond FNV is er 35 miljoen euro nodig.

Riverstone vroeg in 2020 een compensatie aan van 240 miljoen euro voor de sluiting. Het bedrijf zou volgens ingewijden een paar jaar geleden 200 miljoen euro voor de centrale hebben betaald. Na twee externe onderzoeken van het kabinet is de deal op 212,5 miljoen euro uitgekomen.

Als aan alle voorwaarden is voldaan moet Riverstone binnen twee maanden stoppen met de kolenstook en binnen drie jaar de centrale ontmantelen.

Wethouder Bonte: 'One down, one to go'

De Rotterdamse wethouder Arno Bonte is blij met de sluiting van de kolencentrale. Hij hoopt dat ook de tweede kolencentrale in Rotterdam snel zal verdwijnen. "Ik zou ze het liefst beide gesloten zien", zegt hij. "Dit is goed nieuws voor de klimaatdoelen die we hebben om zo spoedig mogelijk een klimaatneutrale stad te worden. Maar het is ook goed nieuws voor de gezondheid van de Rotterdammers."

De sluiting van de kolencentrale vermindert de CO2-uitstoot aanzienlijk. "Dan moet je denken aan megatonnen die we straks minder gaan uitstoten", stelt Bonte. "We hebben gelukkig in de afgelopen jaren al een daling van de CO2 kunnen realiseren. Sinds de Tweede Wereldoorlog zagen we eigenlijk elk jaar een stijging, maar nu daalt de uitstoot al vier jaar op rij."

Stroomvoorziening

Bonte maakt zich geen zorgen over de stroomvoorziening. "Gelukkig worden er steeds meer windmolens gebouwd en voorzien ook zonnepanelen in voldoende energie. En we hebben gascentrales staan die op het moment dat er weinig stroomaanbod is gewoon aangezet kunnen worden. We hebben stroom genoeg."

Voor de werknemers van de kolencentrale wordt gezocht naar een passende oplossing, vertelt Bonte. "Ik ben blij met het sluiten van de kolencentrale, maar daar moeten de medewerkers niet de dupe van worden. Er wordt geld uitgetrokken voor een goed sociaal plan voor de medewerkers. zodat zij niet zonder geld op straat komen te staan."