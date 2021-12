Verpleeghuis-topman: 'Oplossing personeelstekort ligt deels bij mantelzorg'

De druk in de thuiszorg en verpleeghuizen stijgt en stijgt in coronatijd. Zorgbestuurders Guy Buck en Ellen Hoogervorst luiden de noodklok. Knelpunten zijn er volgens het tweetal voldoende, nu nog aandacht voor de mogelijke oplossingen.

Volgens Guy Buck, de baas van Aafje en voorzitter van koepelorganisatie ConForte, is de druk op de thuis- en verpleeghuiszorg zo groot dat mantelzorgers moeten bijspringen. Eén op de tien werknemers zit ziek thuis en daardoor kunnen de organisaties niet alle zorg leveren zoals ze dat zijn gewend. Hij doet dan ook een nadrukkelijk appèl op mantelzorgers. "Als je kunt helpen, help alsjeblieft. Help je naasten, je eigen moeder, je eigen familielid."

Als gevolg van de hoge druk moet thuiszorg al met regelmaat worden afgeschaald en krijgen cliënten niet altijd de zorg die nodig is. Het is de enige manier om de medische zorg voor mensen voor wie het noodzakelijk is te kunnen waarborgen. Buck beseft dat er ook genoeg overvraagde mantelzorgers zijn. "Maar ik zeg erbij: wij zijn óók overbelast. Hoe doen we het samen? Als het goede gesprek met de mantelzorger er is, dan kom je daar wel uit."

'Samen doen'

Voor Ellen Hoogervorst, bestuurder van Curamare met woonzorginstellingen op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten, is het verhaal van Buck herkenbaar. "We moeten het echt samen doen", is ook haar mening. Hoogervorst vertelt dat het door de druk op de thuiszorg moeilijk is om het niveau van zorg te leveren dat zij voor ogen heeft. Ook Buck ziet dat niet alle mensen meer de zorg ontvangen die zij nodig hebben. "Dat is gewoon de realiteit", stelt hij. "Dat komt omdat we een tekort aan zorgprofessionals hebben, maar ook omdat het ziekteverzuim echt hoog is. Dat varieert tussen de 10 en 13 procent."

Een beroep doen op mantelzorgers is volgens Buck vooral een korte termijn-oplossing en niet de enige wijze waarop de druk moet worden verminderd. Buck stelt dat er op de lange termijn veel meer veranderingen nodig zijn. "We moeten de verwachtingen die er zijn rondom de ouderenzorg echt bijstellen. Verwachtingen in de zin van: hier hebt u mijn moeder, veel succes." Daarnaast ziet Buck oplossingen in technologische ontwikkelingen en het wegnemen van administratieve lasten. "We willen handen aan het bed, niet achter de computer."

Positieve noot

Hoogervorst vindt het desalniettemin mooi om te zien dat, ondanks de jaarlijks stijgende druk op de zorg, nog altijd meer mensen een opleiding voor een zorgberoep volgen. "Aan ons de taak om die interesse om te zetten in gediplomeerde collega's die daadwerkelijk met hart en ziel zorg kunnen verlenen. En dat ze de zorg niet gaan afbranden vanwege administratieve lasten en het feit dat we zorg willen leveren van een bepaald niveau, maar dat niet kunnen."

Ook Buck besluit met een positieve noot. "Het is zo'n mooi beroep. Het is prachtig om je oudere medemens te helpen, de oudere medemens die deze stad en regio heeft opgebouwd. Wat is er mooier dan dat en je zorghart te laten spreken? Wat onze medewerkers 24 uur per dag, ieder uur weer doen, daar nemen we echt ons petje voor af. En we nodigen graag iedereen uit om daaraan deel te nemen."