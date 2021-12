Het weer van vandaag: veel bewolking en buien

Vandaag is er veel bewolking met nauwelijks zon en trekken buien over het Rijnmondgebied. Vanochtend is het een graad of 10, in de loop van de middag zakt de temperatuur naar 7 graden. Er staat een vrij krachtige en aan zee harde westenwind, windkracht 5 tot 7. In de loop van de middag ruimt de wind aan zee naar het noordwesten. Er kunnen windstoten voorkomen tussen 70 km/u landinwaarts en 80 km/u langs de kust.

Vanavond en vannacht is het gedeeltelijk bewolkt en vallen enkele buien. In de loop van de nacht neemt de kans op korrelhagel en natte sneeuw toe. Tijdens de felle winterse bui kan het kortstondig glad worden. De temperatuur daalt naar 4 graden langs de kust en 2 graden in het oosten van de regio. De noordwestenwind neemt af tot matig en aan zee tot krachtig, windkracht 4-6.

Morgen is er een wisselende bewolking en vallen met name in de ochtend enkele regen-, hagel-, en natte sneeuwbuien. In de middag neemt het aantal buien en de kans op winterse neerslag af. Met een middagtemperatuur van nog maar 6 graden is het kouder dan de laatste dagen. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige of krachtige noordwestenwind.

Wisselvallige weer blijft aan

Vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig in onze regio. Af en toe valt er regen of een bui en op zaterdag kan er flink wat neerslag vallen. De middagtemperatuur varieert tussen 5 en 8 graden. Alleen in de nacht naar vrijdag ligt de temperatuur in het oosten van onze regio rond het vriespunt en bestaat daar kans op lokale gladheid.

Tussen 1 tot 10 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 7,5 graden en de minimumtemperatuur 2,4 graden. Er valt gemiddeld 27,8 mm neerslag.