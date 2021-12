Bewoners blij met duurzaam tiny house in Rotterdams Zuiderpark: 'Het is hartstikke groen'

Wonen op maximaal 50 vierkante meter in een tiny house in het Zuiderpark. Een groep enthousiastelingen zag dat wel zitten en ging met dit idee aan de slag. Met succes, want de toekomstige bewoners wonnen het woonexperiment van Rotterdam. Op dit moment worden de laatste werkzaamheden verricht voor de tiny houses aan de Keyenburg in Charlois, die zeker tien jaar op de locatie mogen blijven staan.

Zodra alle nieuwe bewoners naar de tiny houses zijn verhuisd vormen ze een community onder de naam De Kleine Burg. Als groep gaan ze het avontuur aan om zelfvoorzienend te leven en te experimenteren. Daarnaast was het ook aan hen om zelf een woning te ontwerpen.

De gemeente heeft wel een extra voorwaarde gesteld aan het experiment: de bewoners kunnen van geen enkele nutsvoorziening als gas, licht en water gebruik maken. "Ja, dat is wel een uitdaging", zegt aanstaande bewoner Thijs van Dalen. "Dat betekent zonnepanelen en accu's om stroom op te wekken." Verder moeten de bewoners voor het gebruik van water regenwater opvangen en filteren.

De bewoners van de in totaal elf tiny houses hebben allemaal hun expertise, vertelt Van Dalen. "De bedoeling is dat deze kennis gebundeld en vervolgens breed gedeeld wordt."

'Beste van twee werelden'

Voor het experiment waren behoorlijk wat aanmeldingen. Tegenover de tiny house van Van Dalen woont Parel van der Plas met haar gezin. Dat bevalt haar goed. "Het is hartstikke groen", vertelt ze. "We wonen midden in het Zuiderpark en kijken uit over het water en de treurwilgen. Maar daarnaast ben je ook zo in de stad. Het is het beste van twee werelden."

Voor Van der Plas was het belangrijk dat ze hun eigen tiny house konden bouwen, maar dat was niet de enige reden. "Het dwingt jezelf om niet teveel spullen aan te schaffen. Dat geeft mij een gevoel van vrijheid. Hoe minder spullen, hoe minder zorgen, zeg ik vaak."

Voor de tiny houses op het terrein worden nu de puntjes op de i gezet. Vanaf dit najaar zullen de meeste bewoners hun intrek nemen.