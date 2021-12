Ontgoocheling in Zesdaagse TV over afgelasting: 'Ik ben er doodziek van'

Ruim een week geleden meldden wij al dat de Zesdaagse dit jaar afgelast zou worden. In de nieuwste aflevering van Zesdaagse TV spreken Michael Zijlaard, Erika Bronkhorst en Kenny de Keetele over dit treurige nieuws, maar er wordt ook vooruitgekeken naar de editie van 2022. Al overheerst het teleurstellende gevoel.

"Ik ben er doodziek van", stelt organisator Michael Zijlaard. "We hebben het al een keer geannuleerd en wij hadden het idee dat we er zo mooi voor stonden. Toen corona uitbrak, wist je niet of je alles voor elkaar zou krijgen. Zouden alle sponsors meegaan? Wat blijft er van het deelnemersveld over? Vlak voor we hem weer moesten annuleren, hadden we alles perfect voor elkaar. Dat we alles weer moesten afblazen, voelt echt heel naar."

Michael Zijlaard, organisator. Tekst gaat verder onder de foto:

Michael Zijlaard, organisator | Foto: Tim van Hengel

"Eigenlijk zagen we het al aankomen bij de voorlaatste persconferentie", spreekt Erika Bronkhorst, manager Events van Rotterdam Ahoy. "Er werden nieuwe maatregelen afgekondigd tot dit weekend, waarin wij al in opbouw zouden zijn. Toen zagen wij al aankomen dat het niet door zou kunnen gaan, Nog voor de laatste persconferentie hebben we de beslissing genomen om het af te blazen. We konden renners, sponsors en bezoekers niet langer in onzekerheid houden."

Andere topsportevenementen gaan wel door, zij het zonder publiek. Dat is volgens Bronkhorst geen optie voor de Wooning Zesdaagse. "Dit is echt een live evenement. Het publiek, het zakelijk middenterrein.... Voor renners is het niet te doen zonder publiek. Het is geen ABN AMRO World Tennis Tournament waarin het wereldwijd in tientallen landen wordt uitgezonden. Of een eredivisiewedstrijd, middenin een competitie."

Erika Bronkhorst, manager Events Rotterdam Ahoy. Tekst gaat verder onder de foto:

Erika Bronkhorst, manager Events Rotterdam Ahoy | Foto: Tim van Hengel

De ervaren renner Kenny De Ketele beaamt de woorden van Bronkhorst. "Het is wel te doen om te fietsen zonder publiek, maar niet tijdens zo'n Zesdaagse. Hiervoor leg je niet zo'n baan aan in een van de mooiste hallen ter wereld. Dan ga je gewoon op een bestaande baan fietsen. Het hele spektakel met het licht en geluid, daar hoort publiek bij. Het is een sportief feest. Anders is het net een doordeweekse wielerwedstrijd en dat is een Zesdaagse niet."

De Belg had zijn imposante loopbaan graag afgesloten in Ahoy, maar nu is hij eerder dan gepland profwielrenner af. Onlangs won hij de Zesdaagse van Gent, zijn laatste wedstrijd. "Dat maakt het wel wat romantischer, maar jammer genoeg kan ik mijn loopbaan niet afsluiten in Rotterdam."

Kenny De Ketele, baanrenner. Tekst gaat verder onder de foto: