Geen publiek bij Rijnmond Big Band Show, op Tweede Kerstdag is de show wel op tv

De Rijnmond Big Band Show is op Tweede Kerstdag, zondag 26 december 2021, om 15.00 uur te zien op TV Rijnmond. Door de aangescherpte corona-maatregelen is het helaas niet mogelijk om de aanvankelijk geplande theatershow met publiek door te laten gaan.

Het initiatief voor de Rijnmond Big Band Show had vooral tot doel om ouderen in de regio een leuke, gratis swingende avond te bezorgen. Zij hebben door corona een lastige en veelal eenzame tijd achter de rug. De belangstelling voor de show was dan ook gigantisch. Binnen 20 uur waren alle gratis kaartjes vergeven en zat de zaal van Theater aan de Schie in Schiedam vol.

Initiatiefnemer en presentator Bart Nolles: 'Dat we geen publiek kunnen ontvangen, is ontzettend jammer. Gelukkig kan de registratie van de theatershow wel doorgaan en kan iedereen daar op Tweede Kerstdag van genieten. We gaan er een mooie tv-show van maken. We hopen het komende jaar, als de corona-maatregelen het toestaan, alsnog deze gratis theatershow aan te kunnen bieden.'

Rijnmond organiseert in samenwerking met Theater aan de Schie deze bijzondere theatershow. De Rijnmond Big Band Show doet een greep uit de muziek van de jaren '50 en '60, toen artiesten als Frank Sinatra, Ella Fitzgerald en vele anderen de bekende nummers uit het American Songbook brachten. Tijdloze muziek, die ook in de 21e eeuw nog altijd wordt uitgebracht. Een 20-koppig orkest begeleidt bij de Rijnmond Big Band Show artiesten als Dennis van Aarssen, Eshter Hart, Franklin Brown en Maxine. Ook komen er diverse swingende kerstnummers voorbij.