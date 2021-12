Feyenoord zonder El Bombástico in Klassieker tegen Ajax

In het Nederlands, met een stevig Spaans accent, maakte Ostertag zijn besluit wereldkundig. "Door de aanhoudende onzekerheid over het wel of niet welkom zijn van supporters bij de Klassieker, heb ik helaas moeten besluiten de reis van mijn leven te moeten uitstellen." Met de Gofundme genaamd 'Haal Ignacio naar de Klassieker!' was er geld ingezameld door Feyenoordsupporters. Voldoende om zijn reiskosten, wedstrijdtickets en een hotel mee te bekostigen - eventuele overig geld gaat naar Support Casper.

Ostertag geeft zijn droom nog niet op. Van het ingezamelde geld is hij alsnog van plan om naar een Feyenoordwedstrijd te gaan dit voetbalseizoen, alleen niet de Klassieker in de Kuip. El Bombástico, de naam van zijn internetpersona, komt in mei naar Nederland om Feyenoord - PSV te bezoeken. Daar hoopt hij zijn club "in een kolkende Kuip te kunnen aanmoedigen."

Tekst gaat door onder de video.

Alweer pech

Ostertag is al bijna zijn leven lang groot fan van Feyenoord. Op zijn Twitterpagina staan legio fragmenten uit wedstrijden van Feyenoord, alle voorzien van Spaans commentaar. En dat betekent: wanneer er een doelpunt valt een langgerekte 'GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!'

Het is alweer de tweede keer dat El Bombástico's droom in duigen valt. In 2019 had de Argentijn ook plannen om naar Nederland te komen om zijn club op te zoeken. Ook toen zamelden Feyenoordsupporters geld voor hem in. Destijds ging de reis niet door vanwege het uitbreken van het coronavirus, en ditmaal vanwege torenhoge pieken in het aantal Nederlandse coronabesmettingen.