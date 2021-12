Rotterdamse huisarts steunt hartenkreet vanuit de zorg: 'Voorbereiden op wanneer hel gaat losbreken'

In navolging op de veel bekeken en gedeelde video van de Dordtse burgemeester Wouter Kolff hebben ook gezondheidsinstellingen in de regio Rotterdam-Rijnmond een korte film gemaakt. De boodschap: Zorg voor onze zorg! Eén van de personen die te zien is in het filmpje is huisarts Bunyamin Mural. Hij maakt zich ernstig zorgen over de huidige situatie in de zorg.

Waren in de video van de regio Zuid-Holland Zuid drie bekende kopstukken te zien, in de boodschap van Rotterdam-Rijnmond komen zorgverleners zélf aan het woord over de angst voor Code Zwart. Ze zijn bang dat er straks een situatie ontstaat waarin 'onmenselijke keuzes gemaakt moeten worden'.

Met de video ‘Zorg voor onze zorg’ willen zorgverleners de urgentie benadrukken, zonder met de vinger te wijzen. "Elke dag als ik een COVID-patiënt doorstuur, ben ik soms wel met drie of vier ziekenhuizen aan het bellen", vertelt Mural in het filmpje. Een wijkverpleegkundige vertelt hoe ze huilende medewerkers aan haar bureau krijgt omdat ze een bepaalde cliënt vanwege de druk niet meer konden helpen.

'Voorbereiden op wanneer de hel gaat losbreken'

"Wij willen mensen er nogmaals op attenderen: houd je aan de regels, het gaat gewoon echt niet goed. De cijfers blijven maar stijgen. Wij willen ons heel erg goed voorbereiden op wanneer de hel gaat losbreken", stelt Mural, die werkzaam is in twee huisartsenpraktijken in Rotterdam. Hij is bang dat de druk op de gehele zorgketen te groot wordt.

"De situatie is op een niveau dat wij denken: als dit nog een week zo doorgaat, dan kunnen we het niet meer aan", vervolgt Mural. Ook persoonlijk geeft hij te kennen het zwaar te hebben. "We hebben het afgelopen jaar allemaal alles op alles gezet. Er is nu veel ziekteverzuim, er zijn veel burn-outs. Ik weet ook niet hoelang ik dit nog kan volhouden. Daar moet ik heel eerlijk over zijn."

Dagelijkse realiteit

De druk is ongekend hoog, één op de tien mensen zit ziek thuis en dat wordt alleen maar erger als er nu niets gebeurt. Het is de heftige maar dagelijkse realiteit van de mensen die in de film aan het woord komen.

Ambulancemedewerkers, brandweermensen, huisartsen, medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg, ouderenzorg, verpleegkundigen in het ziekenhuis, allemaal doen ze een appèl op de samenleving: "Neem je verantwoordelijkheid, hou je alsjeblieft aan de maatregelen. Voor jezelf, voor anderen. Voor ons."