VIDEO: Opnieuw een indringende hartenkreet vanuit de zorg

Still uit de video | Foto: Zorgdiensten Rotterdam-Rijnmond

In navolging op de veel bekeken en gedeelde video van de Dordtse burgemeester Wouter Kolff hebben ook gezondheidsinstellingen in de regio Rotterdam-Rijnmond een korte film gemaakt. De boodschap: Zorg voor onze zorg!

Waren in de video van de regio Zuid-Holland Zuid drie bekende kopstukken te zien, in de boodschap van Rotterdam-Rijnmond komen zorgverleners zélf aan het woord over de angst voor Code Zwart. Ze zijn bang dat er straks een situatie ontstaat waarin 'onmenselijke keuzes gemaakt moeten worden'.

Met de video ‘Zorg voor onze zorg’ willen zorgverleners de urgentie benadrukken, zonder met de vinger te wijzen. "Elke dag als ik een COVID-patiënt doorstuur, ben ik soms wel met drie of vier ziekenhuizen aan het bellen", vertelt een huisarts in het filmpje. Een wijkverpleegkundige vertelt hoe ze huilende medewerkers aan haar bureau krijgt omdat ze een bepaalde cliënt vanwege de druk niet meer konden helpen.

Dagelijkse realiteit

Het is de heftige maar dagelijkse realiteit van de mensen die in de film aan het woord komen. De druk is ongekend hoog, één op de tien mensen zit ziek thuis en dat wordt alleen maar erger als er nu niets gebeurt.

Ambulancemedewerkers, brandweermensen, huisartsen, medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg, ouderenzorg, verpleegkundigen in het ziekenhuis, allemaal doen ze een appel op de samenleving: "Neem je verantwoordelijkheid, hou je alsjeblieft aan de maatregelen. Voor jezelf, voor anderen. Voor ons."