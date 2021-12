RIVM: 1959 nieuwe besmettingen, drie regiogenoten overleden

Bij het RIVM zijn in de afgelopen 24 uur 1959 nieuwe coronabesmettingen in onze regio gemeld. Dat zijn er meer dan dinsdag, toen er 1908 besmettingen werden gemeld. Drie regiogenoten zijn overleden, zes mensen werden opgenomen in het ziekenhuis. Ook is Nederland Europees koploper betreft het aantal omikronbesmettingen: zestien personen zijn besmet.

De overleden regiogenoten komen uit Maassluis (2) en Sliedrecht (1). In het ziekenhuis zijn verder mensen uit Capelle aan den IJssel (1), Dordrecht (1), Nissewaard (1), Rotterdam (1), Sliedrecht (1) en Vlaardingen (1) opgenomen. Het zevendaags gemiddelde steeg eveneens iets ten opzichte van gisteren: van gemiddeld 2094 besmettingen naar 2097.

Landelijke cijfers

Door een storing is het aantal geregistreerde positieve coronatests voor het eerst in meer dan twee weken gezakt tot onder de 20.000. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 18.588 nieuwe gevallen geregistreerd. Hoeveel het er zouden zijn geweest zonder de storing, kan het het RIVM niet zeggen. De storing zit in het RIVM-systeem waar de meldingen binnenkomen. Dit kan betekenen dat het cijfer morgen wordt aangepast wanneer de positieve tests alsnog zijn verwerkt.

Het aantal positieve tests stabiliseert de laatste weken. Dagelijks zijn er 20.000 tot 23.000 bevestigde besmettingen. Het RIVM heeft "sterk het vermoeden" dat het werkelijke aantal besmettingen afvlakt, en dat het geen vertekend beeld is door de topdrukte bij de teststraten van de GGD'en. Bij het RIVM werden 45 overleden covid-patiënten gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 52 doden per dag, tegen 39 doden per dag een week eerder.

De omikronvariant

Het totale aantal bevestigde gevallen van de omikronvariant in de EU staat inmiddels op 59. Dat meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC. De meeste gevallen zijn in Nederland vastgesteld: het zijn er nu zestien. In Portugal werden tot nu toe veertien mensen positief getest, in Duitsland negen. Ook in acht andere EU-landen is omikron opgedoken.

Volgens het ECDC zijn de meeste positief geteste personen onlangs in Afrika geweest. In Nederland geldt dat voor vijftien van de zestien mensen. Voor zover bekend is geen van de besmette personen ernstig ziek geworden. In Europa zijn ook geen sterfgevallen bekend.

Regionale cijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 29 - 4361

Albrandswaard: 37 - 4681

Barendrecht: 52 - 8594

Brielle: 22 - 2484

Capelle aan den IJssel: 78 - 11762

Dordrecht: 169 - 21117

Goeree-Overflakkee: 57 - 7188

Gorinchem: 53 - 6448

Hardinxveld-Giessendam: 20 - 4393

Hellevoetsluis: 45 - 5587

Hendrik-Ido-Ambacht: 40 - 5840

Hoeksche Waard: 84 - 13812

Krimpen aan den IJssel: 29 - 5458

Lansingerland: 71 - 10684

Maassluis: 37 - 5337

Molenlanden: 59 - 9217

Nissewaard: 124 - 13313

Papendrecht: 42 - 5407

Ridderkerk: 40 - 8430

Rotterdam: 607 - 118588

Schiedam: 67 - 13380

Sliedrecht: 36 - 5451

Vlaardingen: 96 - 12571

Westvoorne: 12 - 1794

Zwijndrecht: 53 - 7729

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. De cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGDs bestaat. Beide GGDs hebben een andere werkwijze voor het vaststellen van de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op de ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.