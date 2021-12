Eigen testlocatie voor leerkrachten in Molenlanden: 'docenten wachten soms twee à drie dagen op een uitslag'

Drukte in de teststraten zorgt ervoor dat leerkrachten soms onnodig lang thuiszitten, in afwachting van hun testuitslag. Mede door het lerarentekort kunnen veel scholen hun docenten niet zo lang missen. In Molenlanden start A2O5 (de stichting voor Openbaar primair Onderwijs in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe) daarom een eigen testlocatie voor leerkrachten.

Het wachten op een testresultaat kan vanwege drukte in de teststraten soms lang duren. Leerkrachten kunnen vaak pas een dag later terecht om te testen en dan heb je de uitslag nog niet eens. "In de praktijk duurt het soms twee tot drie dagen tot ze terug zijn. Terwijl ze negatief testen," vertelt Ruud Blaas, directeur van OBS De Lingewaard in Arkel. Dat zijn kostbare dagen waarin de scholen hun docenten niet kunnen missen. "Afgelopen dinsdag zaten er vier klassen thuis."

Veel scholen hebben te weinig docenten om ziekte en afwezigheid op te vangen. Samen met de coronaperikelen zorgt dat nu voor een hoge druk op de scholen. "Gezien het lerarentekort zien we ook dat de invalpoolen die we met elkaar organiseren zijn opgedroogd." Wanneer het wel lukt om vervanging te regelen kost dat ook geld. "Dan ben ik ook gauw 200 euro kwijt, zo niet meer. Daarom is het effectiever om met elkaar een teststraat te organiseren."

Sneller plek

Een groot voordeel van een eigen teststraat is dat leerkrachten sneller terecht kunnen voor een test. "We doen dat in eerste instantie met een antigeentest die veel effectiever is dan de thuistest." Door gebruik te maken van een antigeentest is de uitslag snel bekend. Blaas verwacht met de teststraat minstens 24 uur te winnen.

De nieuwe teststraat komt er waarschijnlijk al op korte termijn. "Het zal volgende week uitgerold worden. Ik heb vanmiddag van mijn bestuurder gehoord dat het doorgaat en dat de afspraken zijn gemaakt." Om de testlocatie te realiseren wordt er samengewerkt met een gespecialiseerde partij. "We beginnen in eerste instantie met één teststraat in Arkel. En als er behoefte en aanloop is dan hebben we voornemens om een tweede locatie in Nieuw-Lekkerland te openen."

Niet voor leerlingen

Hoewel leerlingen soms met dezelfde problemen kampen, is de teststraat niet bedoeld voor leerlingen. "Dat zou natuurlijk mooi zijn, maar uiteindelijk willen we in eerste instantie dat leerkrachten sneller voor de groep kunnen. Als we alle leerlingen willen testen praten we over 3.000 leerlingen. Dat zouden we niet kunnen behappen." Momenteel moeten scholen een hele klas naar huis sturen zodra er drie leerlingen in een klas een positieve coronatestuitslag hebben.

Naast het testen en het naar huis sturen van een klas bij drie besmettingen gelden er op de scholen nog andere maatregelen. Zo adviseert de overheid dringend om leerlingen vanaf groep zes een mondkapje te laten dragen. "We zien dat een deel dat goed opvolgt, maar we gaan het voor kinderen niet verplichten. De keuze ligt daarom bij de ouders." Sommige ouders en kinderen vinden het niet prettig. Een van de argumenten van ouders is dat ze bij kinderen geen angst willen veroorzaken omdat ze een mondkapje moeten dragen. Toch is Blaas vooral blij dat de scholen nog gewoon open zijn. "We zien dat het voor de kinderen heel hard nodig is om gewoon naar school te kunnen gaan."