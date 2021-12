Marvin Mason verdient zijn geld met pornovideo's: 'Ik heb dit eigenlijk altijd al willen doen'

Het heeft alles weg van een Freudiaanse verspreking. Als presentator Dennis Kranenburg hem op TV Rijnmond vraagt hoe hij zichzelf beschermt tegen het hiv-virus zegt Marvin Mason: "Ik slik een pik, eh...... een pil."

Kranenburg kan een snelle lach niet onderdrukken. "Waar het hart vol van is", reageert hij.

"Nou, inderdaad", zegt de Spijkenisser.

"Ach, het is wat het is", relativeert Mason na afloop van de tv-uitzending. En, met een knipoog: "Er is trouwens ook weinig aan gelogen..."



Marvin Mason (32) werkte tot voor kort in de horeca, maar verdient ook geld met de productie van pikante beelden voor het sociale medium OnlyFans. "Je kunt het vergelijken met Facebook", legt hij uit. "Ik kan daar foto's en video's plaatsen. En dan kun je mij volgen als je er geld voor over hebt. Alles zit dus achter een betaalmuur."

Hij kwam in het wereldje terecht nadat hij zag dat iemand het noemde op Instagram. "Ik dacht ik ga eens even kijken. Toen ik zag wat het was, dacht ik: 'oh hier kan ik ook wel wat mee.'" Hij besloot om de video's, die hij toch al op zijn telefoon had, op OnlyFans te zetten om te kijken wat de gek ervoor zou geven. En het bleek te werken. Zijn fans betalen nu een tientje per maand. En met - op het hoogtepunt - ruim driehonderd volgers is dat best een aardige bijverdienste. "Het ligt aan mezelf hoe hard ik ervoor werk om volgers naar binnen te halen. Meer volgers is meer verdienen."

Zijn filmpjes zijn zonder al te veel franje. "Ik zet gewoon een camera in de hoek van mijn slaapkamer. Ke krijgt eigenlijk een kijkje in mijn seksleven." Wie specifieke wensen heeft, moet wel bijbetalen. "Sommige mensen willen dat je dirty talk doet. En anderen willen dat je me een specifiek iemand iets opneemt." Het is aan Mason om zijn grenzen aan te geven, zegt hij. Seks met dieren, dat doet hij bijvoorbeeld niet.

Beste podium

Bang dat hij ooit spijt krijgt? Hij schudt het hoofd. "Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de pornowereld en heb dit eigenlijk altijd al willen doen. En ze zeggen altijd: waarom zou je van je hobby niet je werk maken? Dus dat heb ik maar gedaan."

Een nadeel? "De filmpjes blijven altijd op internet staan. Dus daar kun je dan mee geconfronteerd worden. Maar ik heb inmiddels wel een dikke huid."

Volgens Mason is OnlyFans het beste podium voor een carrière in de porno. "Als je voor een studio werkt krijgt je misschien maar 500 euro voor een scène. Als die video dan enorm populair wordt en het geld binnenstroomt bij de studio, zien de acteurs daar niks meer van terug. En bij mij is alles gewoon voor mij. Ik sta alleen twintig procent af aan OnlyFans."

Zijn moeder, bij wie hij nog in huis woont, heeft geen problemen met zijn job. En er ook weinig last van. "Ik doe thuis alleen dingen met mezelf. Het liefst als mijn moeder er niet is. Films met anderen neem ik op in een hotel, Airbnb of bij iemand anders thuis."

Mexico

Lang zal Mason niet meer in Spijkenisse blijven. Zaterdagochtend stapt hij in het vliegtuig richting Mexico. "Ik heb niet zoveel met Nederland en ik voel me in Mexico gewoon heel erg thuis." Hij verwacht dat hij aan de andere kant van de oceaan compleet van OnlyFans zal kunnen leven. "Er zijn daar heel veel jongens die OnlyFans hebben. En mocht het niet lukken dan is er plan B: de horeca."

Bekijk hieronder het hele interview met Marvin Mason: