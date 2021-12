Beelden van berovers Lil' Kleine in Rotterdam te zien in Bureau Rijnmond

Honderdtienduizend euro. Dat is de waarde van het horloge van rapper Lil' Kleine. Hij raakt het kwijt bij een beroving in Rotterdam begin vorige maand. Beelden van de gewapende overvallers zijn nu te zien in het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond op TV Rijnmond en online.

Het gaat om drie mannen die de rapper hebben opgewacht buiten het Wereldmuseum aan de Willemskade in het Scheepvaartkwartier in Rotterdam. Daar is op donderdagavond 4 november een albumpresentatie, die wordt bijgewoond door Jorik Scholten, zoals de echte naam van Lil' Kleine luidt,

Het is van te voren niet bekend hoe laat hij naar buiten zal komen, vandaar dat de politie ervan uitgaat dat de overvallers op de uitkijk moeten hebben gestaan. Op de beelden zijn ze te zien terwijl ze op straat staan en oversteken.

Vuurwapen

Lil' Kleine verlaat die avond het museum rond 23:45 uur. Als hij nog even op straat staat, komen de drie overvallers op hem af. Eén van hen heeft een vuurwapen, deze overvaller draagt ook een bivakmuts. De drie willen het horloge van de rapper. Lil' Kleine wordt met het wapen bedreigd en op zijn hoofd geslagen. Hij komt daardoor ten val.

Als hij op de grond ligt, doet hij zijn horloge af en gooit het weg. Het gaat om een horloge van het merk Patek Philippe. Het is volgens de politie niet zeker of de overvallers het horloge hebben gevonden en meegenomen, maar feit is wel dat het niet meer is gezien.

Lil' Kleine raakt gewond bij de overval, hij blijkt later een hersenschudding te hebben. De politie is nog altijd op zoek naar de overvallers. Ook van het horloge ontbreekt elk spoor.

Bureau Rijnmond is donderdagavond te zien op TV Rijnmond. De uitzending is ook online te zien via bureaurijnmond.nl