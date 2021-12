Geboren in Nederland en toch bijna weggestuurd worden: Hevien zet zich in voor kinderen die hetzelfde lot ondergaan

"Wil je een kopje koffie? Cappuccino of latte macchiato? Havermelk of koeienmelk? Koekje erbij?" Ik ben nog niet eens een minuut binnen en de goedlachse Hevien (23) legt me al in de watten. Volgen haar is die overdreven gastvrijheid typisch Koerdisch. Op haar bureau ligt de Volkskrant, in haar boekenkast staan Nederlandse boeken en ze schuift nog een bakje pepernoten toe. "Ik voel me echt een Nederlandse, een Europeaan."

Hevien is in 1998 geboren in een AZC in het Friese Dokkum. Haar ouders zijn uit Syrië gevlucht omdat ze van Koerdische afkomst zijn. Ondanks dat ze opgroeit met de Nederlandse taal en cultuur, hangt uitzetting als een zwaard van Damocles boven haar hoofd. "De gedachte om weggestuurd te worden naar Syrië was angstig en pijnlijk. Het geeft stress om te weten dat je elk moment je omgeving moet kunnen verlaten."

Ze is de tel kwijtgeraakt, maar ongeveer twaalf keer heeft de familie moeten verhuizen. Van Breda tot Ter Apel en van Dokkum tot Den Haag. Zelfs een paar keer naar Duitsland. Daar heeft Hevien de harde realiteit gezien waar uitgeprocedeerden mee te maken hebben. "Sommige kinderen met wie ik omging, werden teruggestuurd. Dan waren ze opeens verdwenen. Door de vreemdelingenpolitie meegenomen naar Irak. Ik denk nog wel eens aan ze en vraag me af of ze ook naar school zijn gegaan of zijn gaan studeren."

Nergens voelde Hevien zich thuis, totdat ze in Rotterdam-Zuid komt. De familie krijgt onderdak bij het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS). Deze organisatie zet zich in voor personen zonder geldige verblijfspapieren en geeft onderdak. Hier verblijft Hevien voor het eerst in haar nog jonge leven voor langere tijd op één plek. "In Rotterdam-Zuid waren we welkom en kreeg ik vriendinnen die ik niet achter hoefde te laten. Ik ging hier voor het eerst onafgebroken naar school. Samen met het ROS en Defence for Children, een kinderrechtenorganisatie, heeft de school de actie opgezet die mijn leven zou veranderen."

Mediastorm Hevien Hoort Hier

Het is de zomer van 2009. Hevien zit op basisschool De Schalm in Katendrecht en doet daarnaast aan karate. De kans is destijds klein dat haar familie in Nederland mag blijven. Er wordt daarom een actieweek voor haar en haar familie opgezet: Hevien Hoort Hier. De directeur van haar school rijdt bijna 1000 kilometer in een Tuk Tuk langs alle plekken waar Hevien woonde om aandacht te vragen voor haar situatie. De campagne wordt steeds groter. De media-aandacht groeit. Kamerleden komen in actie. Uiteindelijk beslist toenmalig staatssecretaris Nebahat Albayrak dat Hevien en haar familie mogen blijven. Op 4 december 2009 krijgt de familie de verblijfsvergunning.

Kinderen voeren actie voor Hevien (archieffoto) | Foto: Persoonlijk archief Hevien

Uiteindelijk gaat Hevien rechten studeren in Utrecht. Tegenwoordig doet ze een master in mensenrechten. Gedreven door ideologische redenen wil Hevien met haar studie anderen helpen die hetzelfde meemaken. "Ik zou nooit op de Zuidas (een zakendistrict in Amsterdam) willen werken. Ik wil wat ik leer inzetten voor mensenrechten om Nederland en de wereld een beetje mooier te maken."

Om die reden heeft Hevien naast haar studie ook een bijbaan bij Defence for Children. De organisatie die haar hielp om hier te blijven. Ze herinnert zich een gesprek met een zevenjarig meisje dat nog geen verblijfsvergunning had. Hevien stelde een tamelijk onschuldige vraag: of het meisje vriendjes of vriendinnetjes had. "Ze zei dat ze veel vriendjes en vriendinnetjes had maar dat ze hen ook steeds moest achterlaten. Daarna zag ik aan haar ogen dat ze het liefst in huilen was uitgebarsten. Ik vind het heel erg dat de overheid nog steeds zo met kinderen omgaat."

De onzekerheid waarin dat meisje leeft, is herkenbaar voor Hevien. Ook voor haar was het vroeger een vast onderdeel van haar leven. "Je kan dat gevoel niet uitzetten en dat gaf heel veel stress. Ik heb soms het idee dat ik mijn kindertijd wil overdoen zonder die onzekerheid. Helaas kan dat niet. Daarom maak ik het nu zo mooi mogelijk."