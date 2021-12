LIVEBLOG: Alireza Jahanbakhsh en Lutsharel Geertruida mogen in de basis starten bij Feyenoord

Vanwege het Conference Leagueduel met Maccabi Haifa in Israël werd de wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo, die oorspronkelijk in september stond, met een aantal maanden verplaatst. Feyenoord is momenteel de nummer drie van de eredivisie met 29 punten. Heracles Almelo staat op de veertiende plek met veertien punten. De Rotterdammers zijn wel gewaarschuwd, want Heracles hield eerder dit seizoen Ajax knap op 0-0.

Rijnmond is erbij!

In Radio Rijnmond Sport mis je niets van het duel Feyenoord-Heracles Almelo. De wedstrijd begint om 20:00 uur. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel verzorgen het radiocommentaar in De Kuip. Bart Nolles presenteert Radio Rijnmond Sport. Voormalig Feyenoord-aanvaller Ali Boussaboun is onze analist. Het programma start om 19:00 uur en duurt tot en met 23:00 uur.

Feyenoord - Heracles Almelo (Aftrap 20:00 uur)

Opstelling Feyenoord: Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökcü, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra