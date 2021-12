Voormalig Feyenoord-trainer Erwin Koeman stopt ermee

De voormalig Europees kampioen begon zijn trainerscarrière bij PSV. Koeman stond voor het eerst op eigen benen bij RKC Waalwijk. Via de Brabantse club kwam hij bij Feyenoord terecht, waar de oud-middenvelder twee seizoenen bleef.

Bij Feyenoord presteerde Koeman iets unieks door met de Rotterdammers in één seizoen twee keer aartsrivaal Ajax te verslaan. In het seizoen 2005/2006 zegevierde Feyenoord eerst met 2-1 in Amsterdam, een aantal maanden later werd Ajax in De Kuip met 3-2 over de knie gelegd. Daarmee is Koeman nog altijd de laatste trainer die met Feyenoord bij Ajax won.

Na zijn passage bij Feyenoord trainde Koeman nog een aantal andere clubs en landen. In de afgelopen jaren was hij vaak de assistent-trainer van zijn broer Ronald.