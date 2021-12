Rotterdam krijgt snel een nieuw, demonteerbaar dierenasiel

Rotterdam krijg weer een volwaardig dierenasiel. De gemeente gaat in samenwerking met de Dierenbescherming een locatie bouwen die demonteerbaar is: eentje die na tien jaar kan worden afgebroken en verplaatst.

"Met de plannen die er nu liggen kunnen we er voor minimaal tien jaar blijven zitten," jubelt Saskia Thijssen namens de Dierenbescherming. Met een beetje gelukt staat er binnenkort een Dierenasiel aan de Abaraham Stolkweg, precies op de locatie waar het oude asiel ooit stond. "We hopen dat het in het tweede kwartaal van 2022 af is. Daarvoor zijn wij niet in de lead, dat is iets wat bij de gemeente ligt." En in de gemeente heeft Thijssen gelukkig al het vertrouwen.

Het dierenasiel krijgt geen permanente locatie, maar dat deert Thijssen niet. "We kijken op dit moment geen tien jaar vooruit. We kijken naar wat er nu komt, we hebben geen glazen bol." Het draait haar en de Dierenbescherming maar om één ding: een goede opvanglocatie voor dieren neerzetten. En dat deze is af te breken en weer op te bouwen, past juist bij de visie van de organisatie. "In het kader van duurzaamheid is het iets waar wij als dierenwelzijnsorganisatie erg blij van worden."

Het dierenasiel wordt modern en een "allround dierencentrum" volgens Thijssen. Een plek waar zwerfdieren terechtkunnen, maar ook waar mensen zelf naartoe kunnen op het moment dat zij zelf niet meer voor hun huisdier kunnen zorgen. Ook moet er een meldkamer in het centrum komen, waar mensen naartoe kunnen bellen als er een dier in nood is.