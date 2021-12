Barendrechts bedrijf Anode Energie kondigt faillissement aan

De storingsdienst van het bedrijf is nog wel bereikbaar. Voor een reactie verwijst de telefoniste naar de directie, die pas donderdag weer bereikbaar is.

Anode Energie heeft het faillissement ook gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). "Voor het bedrijf wordt een curator aangesteld, die op zoek gaat naar een nieuwe leverancier", zegt een woordvoerder van ACM.

De curator moet onderzoeken of klanten die mogelijk een groter voorschot hebben betaald nog iets van hun geld terugzien. Ook bestaat de kans dat de klanten bij een nieuwe energiemaatschappij veel meer geld kwijt zijn door de hoge energieprijzen. Ook is het de vraag of coöperaties die hun energie leverden aan Anode Energie nog hun euro's krijgen.

Anode is het derde bedrijf dat dit jaar omvalt. De ACM houdt toezicht op de markt. "Wij zijn er om de leveringszekerheid van energie te garanderen. Uiteraard houden wij de markt in de gaten en kunnen we informatie opvragen. Wij kunnen niet ingrijpen op de bedrijfsvoering", aldus de woordvoerder.