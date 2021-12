Feyenoord-middenvelder Kökçü blinkt uit tegen Heracles Almelo ondanks 'een beetje stijfheid'

Zijn wissel vroeg in de tweede helft had puur te maken met zijn fysieke gesteldheid. De vele wedstrijden eisen ook bij de Turkse international zijn tol. "De trainer vroeg aan mij om alles te geven. Als het niet meer ging, dan kon ik gewisseld worden", geeft Kökçü na afloop toe. "Ik had nog wel iets over, maar hij (trainer Arne Slot, red.) wisselde me toch. Maar ik ben blij dat het team de overwinning heeft binnengesleept."

Kijk hieronder naar het interview met Orkun Kökçü. De tekst gaat verder onder de video:

Tegen FC Twente kreeg Kökçü afgelopen zondag een tik, waar hij een aantal dagen later nog steeds last van had. "Ik begon ook met een beetje stijfheid. De trainer koos ervoor om geen risico te nemen."

'Wil niet alle corners opeisen'

Weer kwam Feyenoord tegen Heracles Almelo terug van een achterstand. Volgens de middenveld begon zijn ploeg ook niet scherp aan de wedstrijd. "We kunnen elk moment van de wedstrijd kansen creëren, ook als het wat minder gaat. Het is belangrijk is dat je de hele wedstrijd lang energie geeft. Dan komen er vanzelf mogelijkheden en moet je die benutten. Dat hebben we gelukkig wel gedaan", zegt Kökçü.

De hoekschoppen werden tegen Heracles Almelo niet genomen door Kökçü, maar door Fredrik Aursnes. Na het duel met FC Twente liet trainer Arne Slot zich ontvallen dat hij niet tevreden was met het rendement uit corners, die in Enschede alle dertien werden genomen door Kökçü. Toeval? "Ik had ook een beetje last van mijn kuiten", antwoordt hij. "Als jij ook een corner wilt nemen, mag je gewoon gaan. Het is niet zo dat ik alle corners zomaar wil opeisen."