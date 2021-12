Feyenoord-trainer Slot rouleert tegen Heracles: 'Kijkend naar het programma goed om daarover na te denken'

Toornstra informeerde Slot eerder deze week dat hij het verstandig achtte om tegen Heracles Almelo te starten. "Hij speelt al een aantal wedstrijden met een beetje pijn en had de indruk dat spelen niet ten goede zou komen van zijn blessure", legde Slot uit. "Met Alireza (Jahanbakhsh, red.) hebben we een uitstekende vervanger voor die positie."

Slot koos er eveneens voor om Pedersen niet te laten beginnen. In zijn plaats speelde Lutsharel Geertruida. "Marcus heeft dit jaar bijna alles gespeeld, zowel in de nationale ploeg als bij ons. Ook heeft hij al een heel seizoen in Noorwegen achter de rug. Kijkend naar het programma is het goed om daar ook over na te denken. Niet in de laatste plaats omdat je in 23 dagen zeven wedstrijden speelt en ik denk wel dat we Alireza en Lutsharel ook in de komende weken nog nodig gaan hebben. Dan moeten ze moeten ook een bepaald ritme hebben. We hebben het hier over twee uitstekende spelers."

Ook Orkun Kökçü was niet in staat om het duel vol te maken. De middenvelder speelde sterk, maar werd desondanks al binnen het uur gewisseld. "Je wilt niet teveel spelers in het veld hebben waarvan je weet dat ze het niet negentig minuten vol kunnen houden. Bij Orkun was vandaag wel duidelijk dat hij dat niet voor elkaar ging krijgen. Hij had de afgelopen twee wedstrijden al heel veel moeite de wedstrijd vol te maken. Met dat in het achterhoofd was het ook al het idee om Jens in het veld te laten komen voor Orkun en het op die manier op te lossen."

Tegen Heracles Almelo keepte Ofir Marciano voor de derde wedstrijd op rij. Het is nog maar de vraag of Justin Bijlow zondag tegen Fortuna Sittard weer onder de lat staat. Wel gaat het beter met Bijlow. "Hij is voorzichtig voor zichzelf aan het trainen", zegt Slot. "Justin heeft wel klachten gehad. Zondag is wel heel dichtbij. Dat zal een race tegen de klok worden."

Botsing

Slot had na afloop een kleine botsing met scheidsrechter Bas Nijhuis, maar toen hij de pers te woord stond bevestigde de trainer dat de lucht tussen beide alweer geklaard was. "Ik was licht gefrustreerd na de wedstrijd", vertelde de oefenmeester. "Ik heb één grote tekortkoming en dat is dat ik altijd druk ben met de extra tijd die een scheidsrechter bijtrekt. Daarom was ik vandaag wat verbaasd over het feit dat er vijf minuten bijkwamen, in combinatie met het feit dat we vandaag niet echt geholpen zijn met de arbitrale beslissingen."

Kijk hieronder naar het interview met Feyenoord-trainer Arne Slot op de persconferentie na Heracles-thuis. De tekst gaat verder onder de video:

De VAR was donderdagavond sowieso al niet op de hand van Feyenoord, constateerde Slot. "En dat is een understatement." De trainer vond dat de 1-0 van Luis Sinisterra wel heel makkelijk werd afgekeurd. "Je weet in ieder geval één ding zeker en dat is dat dit geen buitensporige fout is van de scheidsrechter. Als je dat optelt bij het feit dat Bas Nijhuis deze wedstrijd leidt, dan denk je: deze goal blijft zeker staan."

Maar Slot kwam van een koude kermis thuis. Bas Nagtegaal, die fungeerde als videoscheidsrechter, riep zijn naamgenoot naar het scherm, waarop de leidsman besloot de treffer af te keuren. Een beslissing waarvan Nijhuis na afloop te kennen gaf dat hij een fout had gemaakt door de lezing van de VAR te volgen. Feyenoord bleef puntverlies desalniettemin bespaard en steeg door de zege naar de tweede plaats in de eredivisie.