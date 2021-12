Rotterdam wil 3000 woningen op kantorenterrein Brainpark I: 'Het is nu een saai stuk stad'

Brainpark I is een kantorenterrein aan de oostkant van de stad en ligt ingeklemd tussen de A16, de campus van de Erasmus Universiteit en het metrostation Kralingse Zoom. In totaal is er 90 duizend vierkante meter aan bedrijfsruimten. Op werkdagen is er overdag bedrijvigheid, maar ’s avonds en in het weekend is het er heel rustig.

“Het is nu eigenlijk een saai stuk stad”, zegt bouwwethouder Bas Kurvers . “Maar we zien hier wel volop kansen. Je wil de werkgelegenheid behouden, maar je kunt er ook 2,5 tot 3 duizend huizen toevoegen."

Het gebied waarvan het kantorenpark deel uitmaakt is door de stad aangewezen als één van de plekken om woningbouw te realiseren. Rotterdam denkt dat door de huidige woningnood én ook door de komst van steeds meer inwoners er de komende 20 jaar zo'n 50-duizend nieuwe woningen nodig zijn. Veel nieuwe huizen komen in het gebied dat loopt van station Rotterdam-Alexander, via de Kralingse Zoom, Feyenoord City tot aan Zuidplein.

Voordeel van Brainpark I is volgens wethouder Kurvers dat het gunstige verbindingen heeft met andere delen van de stad. Zo is het goed bereikbaar met openbaar vervoer en met de fiets. Met de komst van de nieuwe oeververbinding tussen De Esch en Feijenoord wordt dit gebied nóg beter ontsloten.

Op dit moment wordt onderzocht welke variant (een brug of een tunnel) en welke locatie de beste keuze is. Na de zomer wordt hier naar verwachting een knoop over doorgehakt.

Rotterdam hoopt op een tunnel, waarbij ook ruimte is voor een metro van en naar Zuidplein. Dan wordt metrostation Kralingse Zoom een nog belangrijker ov-knooppunt en kunnen er sneller 20 duizend extra woningen komen.

Wat voor soort woningen?

Op het Brainpark moeten tussen de 2,5 tot 3 duizend huizen worden gebouwd. Tweederde daarvan is voor het sociale- en het middensegment. “Je zit hier vlakbij de Erasmus Universiteit en de Hogeschool. Er is daar een grote vraag naar betaalbare studentenwoningen, dus daar houden we rekening mee”, stelt Kurvers.

Maar naast studenten wordt er ook gedacht aan woningen voor starters, ouderen en een- of tweepersoonshuishoudens. Ook voor deze groep is het moeilijk om een geschikte woning te vinden.

Op de begane grond komt er ruimte voor kantoren, maar ook voor werkplekken voor studenten, een huisartsenpost, een maatschappelijke voorziening of een horecagelegenheid. Het parkeren zal voortaan grotendeels ondergronds gebeuren. Daardoor is er ook meer ruimte om meer bomen en struiken aan te leggen.

Hoe zit het dan met al die kantoren die hier staan? Gaat alles tegen de vlakte of worden sommige verbouwd? Volgens de wethouder zal dat per pand verschillen. “Een aantal kantoorpanden zal worden gesloopt, terwijl andere juist verbouwd kunnen worden tot woningen en moderne kantoorplekken.. Dat hangt af van de verschillende eigenaren van de huidige panden”.

Eerste woningbouw mogelijk al in 2023

Als alle procedures zijn succesvol doorlopen dan kunnen de eerste projecten mogelijk al begin 2023 starten.

Voorlopig ontwerp Bakkers en Hommen van woontoren aan de Max Euwelaan | Foto: Bakkers en Hommen

Als eerste zouden dan drie kantoorpanden uit de jaren 80 aan de Max Euwelaan gesloopt worden. Daarvoor in de plaats komt een woon- en werkcomplex. Tom Bakkers is de CEO van Bakkers en Hommen en eigenaar van de kantoren. Bakkers: “Deze gebouwen zijn verouderd. Vernieuwing van de kantoorgebouwen is erg duur, waardoor je beter nieuwe kan bouwen. Er komen hightech kantoren voor terug.”

Het zijn allemaal panden van particuliere eigenaren. Een aantal van hen zijn nu al plannen aan het maken. Sommige zijn daar al heel ver mee. Maar er zijn ook eigenaren die zover nog niet zijn. Is er dan straks niet de kans dat er nieuwe woningen staan, maar ook nog veel oude kantoren?

Wethouder Kurvers: “In de overgangsfase zou dat zomaar kunnen. Maar we zien dat de eigenaren in dit gebied ook echt de goede wil hebben om met het gebied aan de slag te gaan. Dus ik heb er ook echt het vertrouwen in dat het voortvarend gaat. Je kan het als gemeente niet verplichten, maar met het goedkeuren van dit masterplan stellen we wel de kaders vast waaraan iedereen moet voldoen”

Overlast A16

Lopend door het Brainpark I valt direct de herrie op van de naastgelegen snelweg A16. Is dit dan wel een ideale locatie om woningen te gaan bouwen? “Nu nog niet, maar dat kun je oplossen. Je kunt bijvoorbeeld door kantoren en werkruimten aan de kant van de snelweg te bouwen ook een geluidswal creëren waardoor je in de rest van het gebied meer geluidsluwe ruimten krijgt. Dat zouden dan de plekken zijn waar je de huizen bouwt”, zegt Kurvers. Op de plekken tussen kantoorpanden komt een geluidscherm.

Donderdag is het Masterplan voor Brainpark I naar de gemeenteraad gestuurd. Binnenkort wordt het besproken en wordt er gestemd of de woningbouwplannen er ook echt gaan komen.