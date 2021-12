Analyse Van Stee-conflict: Sparta, laat je horen!

"Sinds maandag is er weinig veranderd. Van Stee is toen weggegaan en hij heeft zich ziek gemeld. Dinsdag en woensdag heeft hij niet gewerkt. Als iemand ziek is, dan laat je hem met rust en bel je hem een paar dagen later op. In die fase zit Sparta nu. Eigenlijk is voorzitter Leo Ruijs aan zet. Als er in het bestuur een aantal mensen in conflict is, dan is het de beurt aan de voorzitter. Daar is het wachten op", vertelt Van Os.

Het conflict spitst zich nu toe tot Laros en Van Stee. Volgens Van Os is dat niet helemaal eerlijk. "Laros voert uit wat het bestuur hem als opdracht meegeeft", legt hij uit. "Sparta begint altijd aan het seizoen met een begroting van elf miljoen euro waarop het twee miljoen euro te kort komt. De club heeft dan negen miljoen euro als inkomsten begroot. Dat is geen probleem, want Sparta gokt erop dat in de loop van het seizoen spelers worden verkocht. Dat verschil wordt op die manier dan ingelopen. Dat is wel een risico", vindt de chef sport van Rijnmond.

"Het is een borrelende vulkaan. We moeten wachten op erupties." Ruud van Os over de spanningen bij Sparta

Waar het volgens Van Os aan ligt, is dat Van Stee een groter spelersbudget wil. "Hij wil dus dat Sparta méér risico neemt. Kortom: dat Sparta niet min twee miljoen euro, maar op min drie à vier miljoen euro aan het seizoen begint." Van Os zegt dat het bestuur van Sparta dat een te groot risico vindt. Daarom handelt Sparta daar niet naar. "Zo krijgt Van Stee van algemeen directeur Laros niet meer dan het spelersbudget dat er nu is. Van Stee wil gewoon meer."

'Sparta heeft pech gehad met transfers'

Momenteel staat Sparta zestiende in de eredivisie. Het degradatiescenario ligt op de loer. Van Os gaat in op het transferbeleid dat Sparta afgelopen zomer heeft toegepast. Daarin vertrokken onder meer sterkhouder Abdou Harroui en de broertjes Deroy en Laros Duarte.

"In de zomer is het niet een kwestie geweest dat er geen geld was, maar het is Van Stee niet gelukt om spelers binnen te halen. Zo stond Oussama Darfalou op het punt om bij Sparta aan de slag te gaan. Het persbericht was al gemaakt, maar Darfalou trok op het laatste moment zijn keutel in. Wouter Burger stond op het punt om voor een half miljoen euro van Feyenoord naar Sparta te gaan. Burger koos uiteindelijk voor FC Basel, omdat hij daar voor een veelvoud kon verdienen." Ook was Sparta bijna rond met een Belgische speler, zegt Van Os.

"Misschien heeft Sparta daardoor spelers gehaald die de club liever niet had gehaald. "Maar men vond dat die spelers wél gehaald moesten worden, om de selectie op peil te brengen", legt Van Os uit. "Winkelen door een club als Sparta is ook een beetje geluk hebben. Vorig seizoen had Sparta dat met Tom Beugelsdijk, Maduka Okoye en Lennart Thy. Nu heeft Sparta pech gehad."

Volgens Van Os is er vervolgens tegen Van Stee gezegd dat hij in de winter de boer op mag. "Maar blijkbaar vindt Van Stee het budget dat hij daarvoor krijgt niet genoeg."

'De breuk is onherstelbaar'

Er is dus flink werk aan de winkel voor voorzitter Ruijs. "Je hoeft geen arbeidsdeskundige te zijn om te snappen dat dit tot een breuk gaat leiden", denkt Van Os. De chef sport van Rijnmond benadrukt dat er contact is gezocht met Laros en Ruijs, maar zij willen niet reageren. "We hebben hen wel gesproken." Van Stee wil nog niets zeggen. "Zijn kant van het verhaal hebben we dus nog niet gehoord", benadrukt Van Os, die vindt dat de Sparta-voorzitter beide mannen aan tafel moet zetten.

Sparta-voorzitter Leo Ruijs | Foto: Rijnmond

Ook moet Ruijs volgens Van Os de achterban van Sparta informeren. "Dat hoeft niet via Rijnmond of het AD, maar via de eigen website in een officiële mededeling. Supporters en sponsoren van Sparta, zeker degene die van restitutie hebben afgezien, hebben recht om goed geïnformeerd te worden. Zij leven allemaal met een groot vraagteken over hun favoriete club. Ruijs heeft hier een taak in, maar hij zegt dat 'ie dat liever niet doet en eerst de rust wil terugbrengen. Misschien dat hij daarna gaat reageren."

Van Os denkt dat de breuk tussen Laros en Van Stee 'onherstelbaar' is. "Ik denk uiteindelijk dat Van Stee de club gaat verlaten, maar dat is mijn mening. Ik weet niet of ik gelijk ga krijgen, maar dat is de situatie die ik voor me zie", aldus Van Os.

De goede resultaten van het eerste in het afgelopen seizoen camoufleerden volgens Van Os de irritaties. "De wrijving was er altijd wel een beetje. Nu zijn de resultaten slecht en moet Van Stee gaan leveren, zodat Sparta van de zestiende plaats wegkomt. De irritaties komen naar buiten. Het is een borrelende vulkaan. We moeten wachten op erupties."

