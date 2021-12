Het weer van vandaag: winterse buien

Donderdag zien we een wisselende bewolking met buien, waarbij er vanochtend nog kans bestaat op korrelhagel en natte sneeuw. In de loop van de middag neemt de kans op buien geleidelijk af.

Het wordt maximaal 6 graden en de noordwestenwind waait matig en aan zee krachtig. Vanavond opklaringen en droog. De temperatuur daalt landinwaarts dan rap richting het vriespunt. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en loopt de temperatuur op naar 2 tot 5 graden. De zuidwestenwind trekt in de nacht aan tot matig en aan zee tot vrij krachtig.

Morgen is het bewolkt en vooral in de middag gaat het vanuit het westen af en toe regenen. De temperatuur komt niet veel hoger uit dan 6 graden aan zee en 4 graden in het oosten van de regio. De zuidwestenwind waait matig en aan zee krachtig, windkracht 4 tot 6.

VOORUITZICHTEN

Het weekend verloopt overwegend bewolkt met af en toe regen of buien. In de middag wordt het 7 of 8 graden. Begin volgende week is het duidelijk droger, met op dinsdag kans op een winterse bui. Het wordt kouder met in de middag een graad of 4 en in de nacht minima dichtbij het vriespunt. Een overgang naar een echt winterse periode laat op zich wachten, het lijkt volgende week meer op kwakkelweer.

GEMIDDELDE TEMPERATUUR

Tussen 1 tot 10 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 7,5 graden en de minimumtemperatuur 2,4 graden. Er valt gemiddeld 27,8 mm neerslag.