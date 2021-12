Nieuws over beschadigde placenta door corona leidt tot onrust onder zwangere vrouwen

De Rotterdamse verloskundige Femke Karels adviseert zwangere vrouwen die nog twijfelen over een coronavaccin zich te laten inenten. Ze reageert daarmee op het nieuws over ongevaccineerde moeders die een dood kind baarden door een geïnfecteerde placenta.

Bij Verloskundig Centrum Bergweg in Rotterdam stond de telefoon maandag roodgloeiend. Het was de dag waarop bekend werd dat sinds juli zeker dertien doodgeboortes in de Randstad veroorzaakt zijn door de placenta van een moeder, die het coronavirus had opgelopen. Ook op het spreekuur werden veel extra vragen gesteld.

Verloskundige Femke Karels snapt de onrust heel goed. "Het is je grootste angst dat er iets niet goed gaat met je kindje. Wat we zien is dat vrouwen toch meer vragen stellen over wel of niet vaccineren. En of ze misschien versneld in aanmerking komen voor een boostervaccin."

Wel of geen coronavaccin, dat is een kwestie waar iedereen vooral zélf een beslissing over moet nemen, stelt Karels. Maar haar advies is duidelijk: laat die prik zetten. "Je ziet dat ongevaccineerde zwangere vrouwen vaker covid krijgen en er ook zieker van zijn."

"Je fysieke conditie is al minder als je zwanger bent", vervolgt ze. "Je hart moet harder pompen en je longen hebben het ook wat zwaarder. Vooral in het derde trimester. Dus het is gewoon niet zo handig om covid te krijgen. De Deltavariant van het virus treft zwangeren vaker en ook harder. Daar hebben de collega's in het Erasmus MC en de omliggende ziekenhuizen het maar druk mee."

Op de buik aan de beademing

Voor aanstaande moeders die op de intensive care belanden, is er een nog extra complicatie, zegt Karels. Vanaf een week of 28 is het lastig om hen op de buik aan de beademing te leggen. "In die gevallen is er vaak de keuze gemaakt om het kindje vroeger te halen. Dan krijg je te maken met de risico's van vroeggeboorte."

De kleine babylijfjes kunnen het virus op zich wel aan, zegt de verloskundige. "Kinderen lijken er niet heel ziek van te worden. En baby's ook niet. Bovendien krijgen ze van een gevaccineerde moeder of een moeder die corona heeft gehad ook antistoffen mee, bijvoorbeeld via de borstvoeding. Dat is best goed geregeld. Het zijn dus vooral de vroeggeboortes en de geïnfecteerde placenta's die gevaarlijk zijn."