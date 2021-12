Boostercampagne GGD Rotterdam-Rijnmond gaat richting 9000 prikken per dag, Rotterdamse huisarts kan niet wachten: 'We moeten sneller doorpakken'

Gemiddeld bijna 1500 nieuwe besmettingen per dag, steeds meer mensen die zich willen laten testen en de nog altijd lopende vaccinatiecampagne zorgen voor topdrukte bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. En dan komt daar ook nog eens de net gestarte boostercampagne bij, waarin Nederland in vergelijking met andere Europese landen helemaal onderaan bungelt.

"Het is ontzettend druk, zowel met testen als met vaccineren", vertelt Yvonne van Duijnhoven, directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Zij kreeg precies een maand geleden, op 2 november, het advies om te beginnen met het zetten van boosterprikken, het toedienen van een derde coronavaccin bij op dit moment vooral ouderen. "Als je bedenkt dat we dan op 19 november de eerste boosterprik zetten denk ik dat we het heel snel gedaan hebben. Het advies gaan wij verder niet over."

De GGD doet naar eigen zeggen 'ontzettend hun best' om de boostercampagne zo snel mogelijk op gang te krijgen. "Omdat wij het belang zien van ouderen zo snel mogelijk die derde prik geven. Het gaat zo snel als dat wij mensen kunnen werven. Dat gaat nu goed, de afspraken die we hebben staan worden goed gevuld."

Eerste 8000 boosterprikken zijn gezet

In de regio Rotterdam-Rijnmond (Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne) zijn de eerste 8 duizend boosterprikken inmiddels gezet door de GGD. "Maar natuurlijk moet het tempo verder omhoog", vindt Van Duijnhoven. "Wij zijn dagelijks bezig mensen op te leiden. Alle 80-plussers hebben nu de uitnodiging op de mat, die groep prikken we zelf en daarvoor hebben we het personeel al klaar staan. Dat is geen enkel probleem."

Uiteindelijk wil de GGD tussen de 7000 en 9000 boosterprikken per dag gaan zetten. Het precieze aantal hangt nog van de samenwerking met andere partijen af, bijvoorbeeld de huisartsen. "In onze regio gaan de huisartsen een deel van de mensen die thuiszit en niet mobiel is prikken", legt Van Duijnhoven uit. "De verdeling zetten we nu uit. We hebben een goede samenwerking, met elkaar gaan we dit zo snel mogelijk doen."

Tandje bijzetten

Matthijs van der Poel, praktijkhouder in Rotterdam-Delfshaven, is een van de huisartsen die een deel van zijn patiënten gaat 'boosteren'. Hij kan niet wachten tot hij mag beginnen. "Ons geduld wordt vaker op de proef gesteld", vertelt Van der Poel. "Wij willen onze patiënten gewoon goed beschermen dus we willen een extra tandje bijzetten."

De GGD en de huisartsen voeren op dit moment nog overleg over de precieze verdeling van de boostervaccins, maar volgens Van der Poel had dat allang uitgewerkt moeten zijn. "Als het advies er is kun je naar mijn mening twee dagen later beginnen. Het duurt allemaal zo lang. Wij huisartsen zijn gewend om sneller te handelen. De GGD denkt hartstikke goed mee, maar wij missen soms het sneller doorpakken."

Van der Poel benadrukt zijn samenwerking met de GGD enorm te respecteren. "Maar zij hebben gewoon een mankrachttekort. Dat is waar wij huisartsen zeggen: zet ons en thuiszorgmedewerkers in. We hebben duizenden mensen die kunnen prikken. Uiteindelijk komen we er wel, maar het mag van ons veel sneller. Het is echt geen moeilijk trucje om iemand in een spier te prikken, dat kunnen zoveel mensen in Nederland."

Het Roer Moet Om

Een groep huisartsen, verenigd in de actiegroep Het Roer Moet Om, riep woensdag op om niet-mobiele ouderen op korte termijn te laten vaccineren door huisartsen. "Eendrachtig optreden van de huisartsen kan ervoor zorgen dat zij voor de feestdagen ruim 100 duizend immobiele mensen thuis kunnen vaccineren. Deze kwetsbare ouderen kunnen hiermee een veiliger Kerstperiode tegemoet zien", aldus de actiegroep. De artsen verwachten dan minder opnames in ziekenhuizen en verpleegtehuizen.

"In die filosofie ga ik geheel mee", reageert Van der Poel. "Maar de keerzijde is dat heel veel huisartsen het er echt niet bij kunnen hebben, omdat er ook veel ziekteverzuim in praktijken zelf is."

Zelf is Van der Poel net hersteld van corona. Zijn team is daarmee weer op volledige sterkte. "Wij gaan van deze boostercampagne topprioriteit maken. Ik zit nu al te bedenken dat ik volgende week donderdag mijn niet-mobiele patiënten ga prikken, samen met de verpleegkundigen van het team. We gaan er gewoon voor."

Het liefst zou Van der Poel al zijn patiënten van boven de vijftig jaar zo snel mogelijk een derde (of tweede, in het geval van vaccinatie met het Janssen-vaccin) prik toedienen. "Maar dat is niet reëel. Ik krijg niet zoveel vaccins en ik spreek niet voor alle huisartsen. Zelf wil ik mijn patiënten graag beschermen, ik heb mensen van zeventig jaar met longaandoeningen die gewoon in angst zitten en echt nog wel een tijd moeten wachten. Het liefst zou ik die prikken, maar die macht heb ik niet."

Fijnmazig vaccineren

Waar de boostercampagne nog maar net op gang is, heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond ook nog de handen vol met het zetten van de 'gewone' eerste en tweede prikken. De vaccinatiegraad in Rotterdam-Rijnmond blijft met 74 procent immers nog behoorlijk achter bij het landelijk gemiddelde van 85 procent. Daarom zet de GGD nog altijd veel mensen in op het zogenaamd 'fijnmazig vaccineren', waarmee de gezondheidsdienst onder meer mensen in achterstandswijken op basis van voorlichting en informatie probeert te overtuigen een vaccin te nemen.

"We zitten heel veel in de wijken, we hebben twintig locaties waar we minstens een dag aanwezig zijn", legt GGD-directeur Van Duijnhoven uit. "Dat vergt veel inzet van het personeel. Langzaamaan gaan we die mensen verschuiven richting de boostercampagne, maar we willen dat fijnmazig vaccineren niet meteen loslaten, omdat de eerste prik nog altijd het meeste effect heeft in het voorkomen van een ernstig ziektebeeld en een ziekenhuisopname. Wij moeten onze aandacht verdelen over boosteren en fijnmazig vaccineren."

Want het vaccineren in de wijken loont nog altijd de moeite, vindt Van Duijnhoven. "Het gaat wel langzaam, het is arm voor arm. Maar we zien dat de percentages heel langzaam omhoog kruipen. We hebben wijken gehad die niet eens de 40 procent vaccinatiegraad haalden, nu zit de laagste wijk rond de 54 procent. Dat is nog steeds een situatie waarin veel verbetering mogelijk is, maar we zien wel dat het effect heeft. Daarom willen we dit zo lang mogelijk doorzetten, in ieder geval tot het einde van dit jaar. Elke week zetten we nog 7 duizend eerste prikken in wijken, dichtbij mensen. Wij vinden dat zeker de moeite waard."

Niet alleen het toedienen van een eerste, tweede of derde prik, ook de toenemende vraag naar coronatesten zorgt voor topdrukte bij de GGD. Volgens Van Duijnhoven draait haar organisatie op dit moment op ongeveer 1500 medewerkers, "maar daar moeten er zeker nog een paar honderd bij." Verschillende GGD-en in Nederland krijgen vanwege de grote drukte hulp van defensie. In Rotterdam-Rijnmond beginnen deze week bijna vijftig militairen met helpen in de teststraten.

11 duizend testen per dag

Van Duijnhoven: "Een paar weken geleden hadden we 2500 testen per dag, op dit moment doen we er 7 duizend. We gaan verder door zodat we voor kerst elke dag 11 duizend testen kunnen doen." De nieuwe en mogelijk besmettelijkere Omikron-variant speelt voor de GGD een grote rol in die opschaling. "We houden er rekening mee dat nog meer mensen een test willen laten afnemen, ook omdat we daartoe oproepen. Dan moeten we ook zorgen dat de wachtrijen en wachttijden niet te lang zijn, anders raken mensen gedemotiveerd. We zien ook dat mensen nu al steeds sneller een afspraak kunnen maken, omdat we alweer aardig uitgebreid zijn ten opzichte van drie weken geleden."

Op dit moment kunnen mensen zich in Rotterdam-Rijnmond op dertien locaties laten testen. Van Duijnhoven sluit niet dat dat er de komende weken weer meer worden. Zo werd de testlocatie bij de Kralingse Zoom recent nog gesloten, omdat de wachttijden daar enorm opliepen. "Zodra er weer voldoende personeel is en het zich goed spreidt over de locaties is het inderdaad een mogelijkheid dat we Kralingse Zoom weer openstellen."