Politie toont herkenbare beelden van acht Coolsingelrelschoppers

De politie en het openbaar ministerie hebben beelden naar buiten gebracht waarop verdachten van de rellen op de Coolsingel in Rotterdam herkenbaar te zien zijn. Het gaat om acht mensen. Eén ander persoon komt geblurd in beeld, diegene is waarschijnlijk minderjarig. Foto's van de relschoppers zijn te zien in het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond op TV Rijnmond en op sociale media.