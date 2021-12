Sint gedicht nodig? Rijnmond helpt!

Het heerlijk avondje komt er aan! Dit weekend wordt in ons land Sinterklaas gevierd. Maar, heb jij je gedicht al af? Nee? Maak dan gebruik van de Rijnmond gedichtenservice!

In het radioprogramma Rijnmond in de Middag kun je vrijdag terecht als je dringend hulp behoeft bij het schrijven van een gedicht. Tussen 13:00 uur en 16:00 uur staat dichter Olivier van Nooten voor je klaar. Hij zit in de studio bij presentator Marrit de Vries om alle last-minute dichters uit de brand te helpen.

Dus weet jij ook niet wat er rijmt op 5 december? Of zit je al dagen te dubben op een gedicht voor je (schoon)moeder? Mail de naam, leeftijd en het cadeau van jouw lootje naar radio@rijnmond.nl en wij helpen je uit de brand.

*Vergeet je eigen naam en telefoonnummer niet. En hoe uitgebreider je bent. Hoe sneller het gedicht klaar is.