Gorinchemmer bezwijkt aan verwondingen na schietpartij in Maastricht

De 21-jarige man uit Gorinchem, die afgelopen weekend zwaargewond raakte bij een schietpartij in Maastricht, is overleden. De man werd zaterdagochtend vroeg gevonden in een auto, die op een andere wagen was gebotst.

In eerste instantie ging de politie uit van een ongeluk. Later bleek dat de man was beschoten. Wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog niet duidelijk. Al vrij snel werden twee vrouwen van 49 en 22 jaar uit Maastricht opgepakt. Zij zijn weer vrijgelaten.

Later werd een 29-jarige man aangehouden, die nog wel in de cel zit voor mogelijke betrokkenheid bij de schietpartij. Hij meldde zich zelf op het politiebureau. De politie wil graag weten waarom de Gorinchemmer in Maastricht was.