Familiecollectie oldtimers onder de hamer: 'Met pijn in het hart'

De familie Wüst uit Oud-Beijerland veilt zeventig oldtimers uit hun familiecollectie. Hoewel het woord 'auto' in hun bloed zit, had niemand echt tijd over voor 'de oude beestjes' en dus worden ze verkocht.

Opa Wüst begon met het verzamelen van 'klassiekers'. Drie generaties later is die verzameling uitgegroeid tot een collectie met meer dan honderd oldtimers. "Het duurde lang voordat we inzagen dat we eigenlijk als familie te weinig met de auto's bezig zijn. We hebben allemaal werk en zo ons leven. Dan staan die auto's toch te verstoffen", vertelt Marcel Wüst.

De familie heeft er daarom voor gekozen om een groot deel van de auto's uit de loods in Heinenoord te veilen. Gemakkelijk was die beslissing niet. "Het liefst ben ik elke dag bezig met die auto's, maar de tijd is er simpelweg niet, terwijl anderen die tijd misschien wel hebben. Die mensen gun ik van harte zo'n mooie auto."

'Als kind liep ik al tussen deze auto's'

De veiling was een realiteitscheck voor Marcel en zijn familie. "Voor ons is het heel normaal dat die collectie er altijd is geweest. Als kind liep ik al tussen deze auto's, maar sinds de veiling merken we weer hoe bijzonder de verzameling is."

Er komen namelijk biedingen binnen vanuit de hele wereld. "Taiwan, Japan, Rusland; noem het maar op." En terwijl hij dat zegt wordt erop de deur geklopt: iemand is helemaal uit Polen komen rijden om naar een oude Mercedes te komen kijken. "Kijk zo gaat dat dus."

Overigens gaat niet alles weg. Een deel van de collectie blijft in het museum in Dordrecht dat destijds is opgericht door Marcel en zijn broer George. De opbrengst van de veiling heeft nog niet een directe bestemming.