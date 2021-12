Verdachten beroving Lil'Kleine in Rotterdam gefilmd

De beroving van de Amsterdamse rapper Jorik Scholten oftewel Lil‘ Kleine in Rotterdam wordt enkele weken geleden uitvoerig door hem en in de media belicht. De drie berovers hebben het die avond voorzien op zijn horloge. Een Patek Philippe Nautilus rosé goud 5711, ter waarde van 110.000 euro. Er zijn beelden van de verdachten.

De rapper woont op donderdagavond 4 november in het Wereldmuseum aan de Willemskade de feestelijke presentatie bij van een album van dj Jack Shirak. Om ongeveer 23.45 uur vertrekt Kleine. Als hij buiten even staat te wachten komen er drie mannen op hem af. Eén van hen draagt een bivakmuts en bedreigt hem met een vuurwapen. De verdachten willen zijn horloge.

Het slachtoffer wordt met het vuurwapen in zijn gezicht geslagen en hij valt op de grond. Wat er vervolgens precies met het horloge is gebeurd is nog onduidelijk. De berovers gaan er in ieder geval vandoor en het horloge is verdwenen. Kleine loopt door de klap een hersenschudding op.

Er zijn beelden van de verdachten als ze op hun doelwit staan te wachten. Ze dragen donkere kleding, maar ze zijn op de beelden voornamelijk zichtbaar vanaf hun rug. De party wordt die avond druk bezocht. Het is dus aannemelijk dat vertrekkende gasten de verdachten tijdens het wachten op Kleine hebben gezien.

Als dat zo is dan worden die mensen verzocht hun ervaringen alsnog met de politie te delen. Bovendien wil de politie graag weten of er mensen zijn aan wie het horloge inmiddels te koop is aangeboden.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000