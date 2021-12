Bladeren uit Rotterdamse straten worden booster voor het bodemleven in de stad

Normaal wordt al het bladafval in Rotterdam verzameld en afgevoerd naar Moerdijk. Daar wordt het door een externe partij verwerkt tot compost. Dat heeft wat nadelen. Het blad legt veel kilometers af voordat het verwerkt kan worden en organisch materiaal verdwijnt uit de stad, waardoor de grond ‘verarmt’.

Vandaar dat er dit jaar een proef wordt gedaan met het maken van bokashi. Dat heeft als voordeel dat het lokaal gemaakt kan worden en daarnaast houdt het de voedingsstoffen juist ín de stad. Het grote verschil met compost is dat bokashi vooral voedsel is voor het bodemleven zoals bacteriën, schimmels, regenwormen en kevertjes. Compost is voedsel voor bomen en planten.

Kijk hier de reportage die lokale omroep Open Rotterdam maakte

Carolien van Ykelen, beleidsadviseur Rotterdam Circulair, vertelt dat door middel van bokashi wordt gekeken naar het effect op onkruid, het bodemleven en water. “Als de grond bijvoorbeeld water beter kan vasthouden door bokashi, dan hoef je minder water te geven en krijgen planten minder dorst in de zomer.’’

Het verzamelen van bladeren voor bokashi is niet per se eenvoudiger. Voor compost is het genoeg om bladeren bij elkaar te blazen en te verzamelen, maar met bokashiblad moet het voordat het de veegmachine in gaat al schoon zijn. “Wanneer de veegmachine vol zit met blad wordt het gestort op de stortlocatie en moet het weer gecontroleerd worden op afval”, vertelt teamleider reiniging Charissa Esperanza Meulemans.