Theaters worstelen met maatregelen: 'Financieel soms gunstiger om niet open te gaan'

Schouwburg Kunstmin in Dordrecht heeft last van de maatregelen, maar is niet volledig dicht | Foto: Rijnmond

Draaien op een derde capaciteit, anderhalve meter afstand houden in de zaal, mondkapjes op wanneer je opstaat en om 17:00 uur de deuren sluiten. Theaters moeten door flink wat hoepels springen willen zij openblijven. Voor legio schouwburgen is het teveel: zij kiezen ervoor om de komende weken helemaal dicht te gaan.

Dat doen zij tot 1 januari volgend jaar, of tot de volgende persconferentie, hopend op gunstige ontwikkelingen. Zo ook Theater De Willem in Papendrecht, dat zijn deuren zeker tot 19 december gesloten houdt. "We wachten met smart op de volgende persconferentie," lacht Maroeska Berger namens de schouwburg.

Het zijn niet alleen de maatregelen die het werk momenteel lastig maken, het heeft ook te maken met het juiste doen ten tijde van crisis. "Als we open zijn betekent het dat er mensen op afkomen, en dus meer mensen reizen," vertelt Berger.

En juist die mobiliteit moet omlaag wil het aantal coronabesmettingen dalen. Minder mensen de hort op, betekent minder kansen om elkaar te besmetten. De directeur van Theater de Stoep uit Spijkenisse noemt het schrappen van theatershows daarom een "morele keuze." Vanuit dat perspectief zijn middagvoorstellingen daarom ook geen gedegen oplossing : dan blijven mensen niet minder thuis, waardoor je de "randen van de regelingen opzoekt," zegt Van Wijk. Bovendien: veel mensen die 's avonds wel een voorstelling kunnen bezoeken, kunnen dat 's middags niet.

Liever annuleren

Een show compleet annuleren heeft daarom veelal de voorkeur boven een deel van de gasten afbellen of de show verplaatsen naar de middag. "Volgens de regels mogen we tot 17:00 uur open zijn, terwijl negentig procent van onze shows 's avonds plaatsvindt. Tot kerstmis zijn er 's middags zelfs maar één of twee," zucht Van Wijk.

Wanneer je maar een derde van het reguliere aantal gasten mag ontvangen, dan gaat dat ook financiële complicaties hebben. "Het is financieel soms gunstiger om niet open te gaan, dan bespaar je personeelskosten," stelt Berger. Van Wijk sluit zich daarbij aan. Als je maar een derde van het reguliere aantal gasten kunt ontvangen, dan gaan je inkomsten omlaag, maar je personeelskosten niet. Die gaan waarschijnlijk zelfs omhoog, aangezien er meer mensen nodig zijn om QR-codes te checken.

"Bovendien hebben we ook geen inkomsten uit onze horeca sinds het laatste blok," voegt hij toe. Het feit dat een theaterzaal maar beperkt vol zit gedurende voorstellingen doet ook af aan de beleving van shows, menen beiden. Mede omdat je niet een borrel met vrienden kunt doen in het theater, zegt Van Wijk.

Niet overal kommer en kwel

Ook Theater Kunstmin in Dordrecht heeft last van de maatregelen. "Maar we zijn niet totaal dicht," vertelt woordvoerder Mike Vermeer. Kunstmin probeert te anticiperen op wat juist wél mag. Het theater heeft daarom Ketel 1, een multifunctionele zaal in het Energiehuis, opgeschaald. "Daar hangt een onderzoek van kunstenares Judith Nab. Zij heeft kinderen en wetenschappers met elkaar vergeleken, over fantasie, innovatie en verbeelding."

Kinderen en wetenschappers stellen beiden veel vragen, vertelt Vermeer enthousiast. Het gaat om een multimediale tentoonstelling waar maar acht mensen tegelijkertijd naar kunnen kijken, daardoor is het coronaproof. Het is een leuk alternatief maar stilt de honger van mensen naar het theater niet. "We hebben de afgelopen maanden echt gezien dat mensen behoefte hebben aan het theater. Het is daarom zuur dat we nu weer dicht moeten."

Als een van de laatste der Mohikanen is het Maaspodium in Rotterdam wel 'gewoon' open de komende tijd. Volgens Carole van Ditzhuyzen zit dat vooral in het publiek dat het theater bedient. "We richten ons vooral op jeugd en jongeren, op kinderen van twee tot twaalf en twaalfplussers." Daarnaast komen er veel scholen met hun klassen naar het theater.

Van Ditzhuyzen benadrukt wel dat het feit dat het theater veel jong publiek aanspreekt niet betekent dat er geen avondshows geannuleerd zijn. "Voorlopig gaat het goed, maar ik weet niet wat we gaan doen als de maatregelen worden verlengd. De kerstvakantie komt eraan, dan hebben we normaal gesproken veel voorstellingen."

Die lijken dus op de tocht te komen te staan bij verlenging van maatregelen. Van Ditzhuyzen gebruikt deze periode een beetje als testfase, om te kijken of meer middagshows goed werken. De voortekenen lijken in ieder geval gunstig. "Afgelopen zondag zaten we helemaal vol!"