Fabio uit Zwijndrecht schuldig als lid van terroristische organisatie, maar hij hoeft niet terug de cel in

Propagandamateriaal van de rechts-extremistische organisatie The Base | Foto: The Base

De 20-jarige Fabio I. is veroordeeld tot zes maanden cel voor opruiing en lidmaatschap van een terroristische organisatie. De inwoner van Zwijndrecht was onderdeel van de internationale neonazi-beweging The Base en verspreidde online haatdragende afbeeldingen en teksten. Omdat I. lang in voorarrest zat, hoeft hij niet terug de cel in. Met een voorwaardelijke straf van achttien maanden hoopt de rechtbank te voorkomen dat hij terugvalt in oud gedrag.

Fabio I. verscheen samen met Steven V. uit Amsterdam voor de rechter in Rotterdam. De twee vormden samen de Nederlandse 'cel' van The Base. Tot echte fysieke actie kwam het nooit. Wel spoot het duo in oktober 2019 bij wijze toelatingstest het logo van The Base op een leegstand pand in Zoetermeer. Dat deden ze verkeerd. De leiding van The Base in Amerika was mede daarom niet erg tevreden over Fabio en Steven. 'Jullie zijn de slechtste leden ooit', kregen ze te horen. Online roerde het duo zich steviger. Zo verspreidden ze beelden van een Joodse man die knielt en door het hoofd wordt geschoten.

Fabio zat een half jaar in voorarrest op de terroristische afdeling van de Penitentiaire Inrichting Vught. Hij kreeg daar weinig bewegingsvrijheid en dagbesteding en bracht een groot deel van zijn dag door op zijn cel. Tijdens de zitting twee weken geleden betuigde hij spijt voor zijn daden. De inwoner van Zwijndrecht vertelde toen dat hij in armoede en zonder vrienden opgroeide. In die tijd zouden er haatgevoelens zijn gegroeid richting Joden, mensen van kleur, mensen met een migratieachtergrond en homo's.

Door zijn autisme heeft hij een vorm van tunnelvisie, werd ook duidelijk tijdens psychologische onderzoeken in aanloop naar de rechtszaak. I. wordt daar nu voor behandeld en werkt daar constructief aan mee, werd duidelijk tijdens de rechtszaak.

Vrachtwagenchauffeur

"De rechtbank kijkt vooral naar de persoon van de verdachte", zegt persrechter Vincent de Winkel over het vonnis. "Dit gaat om twee heel jonge jongens. Wil je deze jongens heel lang opsluiten? We vinden dat niet passend gezien de leeftijd. Maar ook niet gezien de stoornis die is vastgesteld. Ze zijn verminderd toerekeningsvatbaar. Dan is de samenleving niet gebaat bij een lange gevangenisstraf. Die heeft het meest aan een lange voorwaardelijke straf om ze goed in de gaten te kunnen houden en te voorkomen dat ze terugvallen."

Bij een celstraf zou het duo vermoedelijk terug gaan naar de terroristische afdeling. De Winkel: "Terroristen hebben niet bepaald een goede invloed op iemand op jonge leeftijd. We hebben ook een groot aantal verwoorden opgelegd. Fabio moet blijven meewerken aan zijn behandeling. Het darkweb en recht-extremistische fora zijn verboden. Daar zullen ze ook op gecontroleerd worden, niet elke maandagochtend, maar at random."

Fabio liet tijdens de zitting al weten niet zulke intenties te hebben. Liever richt hij zich op zijn grote droom: een eigen huisje en een baan als vrachtwagenchauffeur. Zodra hij weer boosheid voelt, bespreekt hij dat meteen met zijn begeleiders, vertelde hij.