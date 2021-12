Verdachte drugsuithalers in megazaak mogen de feestdagen thuis vieren

Twee opengebroken containers, dertig onbruikbaar gemaakte telefoons, vijf kapotte containerzegels in een sporttas, een kniptang, etenswaren en powerbanks. Dat is wat op donderdag 9 september werd aangetroffen in de buurt van 15 jonge mannen op het terminalterrein van RWG in de Rotterdamse haven. Is dit genoeg bewijs om de groep aan te klagen voor cocaïnesmokkel?

Volgens het Openbaar Ministerie wel. Die verdenkt de bewuste groep van het voorbereiden van drugssmokkel op het haventerrein van de Maasvlakte. Vandaag stonden ze tijdens een pro forma zitting voor de rechter.

Drugsuithalers worden ze genoemd: jonge mannen die drugs weghalen uit containers en verplaatsen op haventerreinen. De laatste maanden zijn honderden van deze jongens opgepakt.

Veel van hen zijn tot voor kort weggekomen met een lage boete of een gebiedsverbod voor de Rotterdamse haven. Sinds kort worden er ook lage gevangenisstraffen uitgedeeld, in de hoop dat dit een afschrikwekkend effect heeft.

De uithalers hebben zelden een goede verklaring voor hun aanwezigheid op een haventerrein. Ze beroepen zich vrijwel altijd op hun zwijgrecht bij de rechter. Ook de veertien mannen die vandaag voor de rechter verschenen hielden hun mond over hun aandeel, op één na: “Ik was op de verkeerde plek, op het verkeerde tijdstip, maar ik heb niet gedaan waar ik nu voor word aangeklaagd”.

De jonge mannen werden één voor één naar binnen geroepen en kregen een identieke aanklacht tegen zich te horen: hun aanwezigheid op het haventerrein was illegaal en die wordt in verband gebracht met drugssmokkel. Daarvoor kunnen ze een lange straf krijgen.

Omdat de meesten al vaker in de haven zijn opgepakt, achtte justitie de kans op herhaling groot. Ook het lucratieve karakter van het drugsuithalen is voldoende reden om ze langer vast te houden. "Bij de kassa van de Hema verdien je in een maand minder dan twee dagen in een container zitten."

Geen link

Voor de advocaten was het echter niet zo’n uitgemaakte zaak. Zij vonden dat er onvoldoende ernstige bezwaren tegen hun cliënten zijn en spraken dan ook over 'een proces voor de bühne'. "De politiek wil dat er een einde komt aan de uithalersproblematiek, door harder te gaan straffen. En daar is deze groep het slachtoffer van," zei een van de advocaten.

De aanwezigheid van de mannen op het RWG-terrein betekende namelijk niet dat ze zich ook daadwerkelijk schuldig hebben gemaakt aan cocaïnesmokkel. Er is volgens de advocaten geen enkele link te leggen tussen de aangehouden groep en de opengebroken containers.

“Ja, ze renden over het haventerrein. En ja, er zijn spullen gevonden in een lege container, maar niets wijst naar mijn cliënt,” betoogde een van de advocaten. “Er zijn geen DNA-sporen en ook de forensische opsporing heeft niets opgeleverd.”

Het 300 pagina’s dikke dossier was voor een andere advocaat een wassen neus. “Er staat bijna niks aan feiten in. Er is een kilo cocaïne gevonden, maar op een hele andere plek dan waar mijn cliënt is aangehouden. En er zijn weliswaar twintig lege dozen gevonden, maar niets wijst erop dat daar cocaïne in heeft gezeten.”

De advocaten pleitten dan ook stuk voor stuk voor vrijlating, zolang de zaak van hun cliënten nog niet inhoudelijk wordt behandeld. De jonge mannen zitten sinds hun aanhouding vast en zijn verspreid over diverse gevangenissen in Nederland.

"Dit is juridisch geen complexe zaak. In vergelijkbare zaken zijn verdachten die meer op hun kerfstok hadden wel eerder vrijgelaten. Ik snap dat het vervelend is voor de maatschappij, maar daar hoeft mijn cliënt niet de dupe van te worden," aldus een van de advocaten.

Sik, snor of baard

Of de mannen daadwerkelijk als groep hebben geopereerd, werd niet duidelijk. Wel dat het om relatief jonge twintigers gaat, die vrijwel allemaal uit Rotterdam komen. Hun outfit was ook vrijwel identiek: gymschoenen, joggingpak en een sik, snor of baard als gezichtsbedekking.

In de groep zaten twee minderjarigen: hun zaak werd niet behandeld. De oudste verdachte was 29 jaar. De meesten waren al minstens een keer eerder illegaal op een haventerrein aangetroffen. En een enkeling werd ook in verband gebracht met een soortgelijke zaak op 1 maart bij het ECT-terrein.

Opvallend was volgens de officier ook dat ze bijna allemaal een zieke moeder hadden, waar ze voor moesten zorgen. En anders hadden ze een jong kind of een zwangere vriendin waar ze de feestdagen mee wilden vieren. “Ik zou graag iedereen hier willen meegeven om daar eerst over na te denken, voordat je je laat opsluiten in een container,” aldus de officier.

De zaak wordt in februari of maart verder inhoudelijk behandeld. Dan zijn ook camerabeelden te zien en is de uitslag van het NFI-onderzoek naar de gevonden kilo cocaïne bekend.