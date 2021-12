Vreewijks gezin met jonge kinderen thuis overvallen

Een gezin uit Vreewijk krijgt de schrik van hun leven als ze ’s avonds laat worden overvallen. Het is aannemelijk dat de overvallers het slachtoffer hebben gevolgd toen hij op weg naar huis was, of hem hebben staan opwachten.

Een 38-jarige man is klaar met werken en reist op woensdagavond 27 oktober vanaf de Wolphaertsbocht met de tram naar zijn woning aan de Berkendaal in Rotterdam-Zuid. Hij stapt aan de Beukendaal uit de tram en loopt richting huis. Als hij omstreeks 23.45 uur bij zijn woning is, hoort hij dat rennende personen op hem afkomen.

Het zijn twee mannen, die hem onder bedreiging van een vuurwapen naar binnenduwen en luid schreeuwend geld eisen. Dat krijgen ze, maar ze gaan er ook vandoor met telefoons, sieraden, kleding en de auto van de slachtoffers, een witte BMW 220i Active Tour. De verdachten vluchten in deze auto. Het slachtoffer, zijn vrouw en hun jonge kinderen blijven hevig geschrokken achter.

Op donderdag 4 november wordt de BMW teruggevonden in de Van Hogendorpstraat in Spijkenisse. De politie zoekt getuigen of mensen die iets opvallends hebben gezien in tramlijn 2, in Vreewijk, op de Wolphaertsbocht of in Spijkenisse. Ook camerabeelden zijn uiteraard welkom.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000