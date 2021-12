Man slachtoffer van fraude als hij 'dochter' wil helpen

Opnieuw een geval van 'vriend-in-nood-fraude' met een link naar Rotterdam. De gedupeerde is een 63-jarige man uit Oldemarkt in Overijssel. Hij denkt geld over te maken naar zijn dochter, maar hij wordt het slachtoffer van criminelen.

De man ontvangt een WhatsAppbericht van 'zijn dochter' met het verzoek 6000 euro over te schrijven naar een rekeningnummer dat zij opgeeft, omdat zij dringend iets moet betalen. De man belt niet eerst zijn dochter of het klopt, maar maakt het geld direct over.

Een jongeman pint aan de Pretorialaan in Rotterdam-Zuid op dinsdag 13 juli omstreeks 14.36 uur 3530 euro van de rekening, die door de “dochter” is opgegeven. De eigenaar van die rekening is inmiddels door de politie verhoord en het resterende deel van de 6000 euro is teruggestort op de rekening van het slachtoffer. Maar de politie wil natuurlijk graag weten wie de pinner is. Hij is goed herkenbaar gefilmd.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000