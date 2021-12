Man masturbeert voor ogen 12-jarig meisje

Een 12-jarig meisje weet niet wat ze ziet wanneer een man haar aandacht trekt. Als ze omkijkt pakt hij zijn geslachtsdeel en begint te masturberen. De verdachte is op verschillende plekken gefilmd. Zijn gezicht wordt nu nog onherkenbaar getoond, omdat de politie hem de mogelijkheid wil geven om zichzelf te melden. Doet hij dat niet, dan laten we hem in een volgende uitzending van Bureau Rijnmond volledig herkenbaar zien.