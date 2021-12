Wie herkent belangrijke getuige moordzaak Knut?

Een getuige, die mogelijk meer kan vertellen over de laatste uren van Capellenaar Knut Rietveld, wordt deze keer in Bureau Rijnmond volledig herkenbaar getoond. Uit privacy-overwegingen en om juridische redenen lieten we zijn gezicht eerder nog geblurd zien. Maar dat leverde geen tips op.

De 55-jarige Knut wordt op vrijdagmiddag 28 mei dood in zijn woning aan de Kringdans gevonden. Het slachtoffer dat geregeld afspraken maakte via homo-datingwebsites is vermoord.

De beelden van de belangrijke getuige zijn op donderdagochtend 27 mei gemaakt in Capelle-Schollevaar. Later die avond of nacht wordt Knut vermoord. Dus als iemand de man op de beelden herkent, meldt het de politie. Het kan een doorbraak in het onderzoek betekenen.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000