Dit zijn de Coolsingelrelschoppers

Tijdens de rellen op vrijdagavond 19 november worden 17 politiewagens licht of ernstig beschadigd. Er is schade aan gebouwen en winkels. De politie en brandweerlieden worden bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk en er wordt door de politie gericht geschoten.

Het enige positieve is dat er weliswaar gewonden vallen, maar geen doden. En dat is eigenlijk een wonder.

De eerste relschoppers zijn al veroordeeld. Politie en OM hebben eerder aangekondigd dat ze de tijd nemen bij het bekijken van de beschikbare beelden, omdat ze de verdachten op basis van zoveel mogelijk bewijs aan de rechter willen voorgeleiden.

De politie adviseert personen, die actief hebben deelgenomen aan de rellen, zich te melden. Hierdoor kan mogelijk veel ellende worden voorkomen. Ook kijkers die weten wie er heeft gereld, worden verzocht dit aan de politie door te geven.

Heeft u tips? Noem dan het nummer dat bij de verdachte staat. Nummer 62 is geblurd. Hij is vermoedelijk minderjarig en krijgt een week de kans om zich te melden. Anders wordt hij herkenbaar in beeld gebracht.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000