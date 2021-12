Studenten gaan druk op IC-afdeling Erasmus MC verlichten: 'De hulp is heel hard nodig'

Diana Kauffeld, IC-verpleegkundige in het Erasmus MC, begeleidt de studenten. Ze is maar wat blij met de extra handen aan het bed, die volgens haar meer dan gewenst zijn. "De hulp is heel hard nodig", stelt zij. "Er is een enorm ziekteverzuim en er is een hoop verloop. Mensen zijn er toch een beetje klaar mee en gaan andere functies bekleden of zeggen de hele zorg zelfs vaarwel. Dat is heel schrijnend."

'Alledaagse dingen'

De studenten zijn na de spoedcursus nog niet klaar voor het echte werk, weet Kauffeld. Dat kan ook niet anders, want een opleiding tot IC-verpleegkundige duurt zes jaar. Studenten mogen dan ook geen verpleegtechnische handelingen uitvoeren, ze zullen vooral ondersteunen bij "alledaagse dingen."

Het gaat dan voornamelijk om taken als het helpen met wassen, vuilniszakken legen, tanden poetsen, maar ook het omdraaien van patiënten. "Op die manier kunnen ze de verpleegkundigen ondersteunen en hopen we dat het mogelijk is de gewone zorg enigszins door te kunnen laten gaan."

Kauffeld ziet dat de studenten graag willen en erg gemotiveerd zijn. "Dat is heel leuk. Ze zijn enthousiast. En je ziet dat ze praktisch ingesteld zijn: ze leren vaardigheden waarmee ze ons kunnen helpen."

Begeleiding

Wel benadrukt ze dat de studenten altijd onder supervisie staan van een IC-verpleegkundige. "Ze staan dan bijvoorbeeld samen op een patiëntenkamer. De tweede man om zo'n patiënt om te draaien is dan een student. Normaal zou dat een collega IC-verpleegkundige zijn."

Voor de verpleegkundigen zelf is het ook even schakelen. Van hen wordt het nodige gevraagd nu zij de studenten bij de hand moeten nemen, realiseert Kauffeld zich. "Van verpleegkundigen vragen we veel om deze mensen gelijk mee te nemen. Voor de meeste studenten is het de eerste keer dat ze een ic-patiënt zien. Dat vergt begeleiding en dat vergt natuurlijk ook wat van de IC-verpleegkundigen."

Toch zullen juist ook die verpleegkundigen erg blij zijn met de extra hulp. In korte tijd heeft Kauffeld al een hele hoop studenten op bezoek gehad. Ook donderdag was ze nog druk bezig met het werven van studenten. Vrijdag staan nog 18 gesprekken gepland. "En dan hebben we toch al gauw 150 mensen op gesprek gehad", vertelt ze. "We hebben in korte tijd echt heel hard gewerkt met z'n allen om de bootcamp op te richten, mensen te werven en ze op te leiden."