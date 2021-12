Ferrari crasht tegen boom tijdens proefrit in Nieuwpoort

Op de N216 ter hoogte van Nieuwpoort is een Ferrari tegen een boom geknald. De bolide was net uit de garage voor een proefrit. De bestuurder en de bijrijder van het voertuig zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft inmiddels laten weten dat de twee niet levensbedreigend gewond zijn.

Het ongeval gebeurde nadat de bestuurder de macht over het stuur kwijtraakte: via de berm en het fietspad kwam de Ferrari tegen een boom tot stilstand. De auto is total loss verklaard en door een bergingsbedrijf opgehaald.

De autodealer waar de Ferrari vandaan komt wil niet veel kwijt over de toedracht van het ongeluk. Die wordt volgens het bedrijf nog onderzocht. Ten tijde van de crash zat de eigenaar van de autohandelaar in het voertuig, samen met een potentiele koper. "We zijn vooral blij dat ze er redelijk goed vanaf gekomen zijn," laat de autodealer uit Groot-Ammers weten.