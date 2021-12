Verdacht pakketje in Spijkenisse blijkt zwaar vuurwerk

De politie kreeg omstreeks 15:30 uur al een melding over het pakket. Uiteindelijk is de EOD opgeroepen omdat de explosievenexpert van de politie het pak instabiel achtte. In het pakket zaten enkele cobra's en zelfgemaakt spul, bevestigt de politie. De EOD heeft in een bompak het pakketje onschadelijk gemaakt.

Gedurende het incident heeft de politie een deel van de Papendijk afgesloten. De brandweer en ambulance waren voor de zekerheid ook aanwezig, mocht er tijdens het ontmantelen wat fout gaan.