Verliefde vrouw zegt slachtoffer te zijn geworden in zaak 'vergisontvoering': 'Je vraagt niet waarom'

Ze was verliefd op een man. Ze leende hem haar telefoons en printer en ze reed hem langs adressen in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Pas toen ze in Opsporing Verzocht de beelden van het brandende pand in Zwijndrecht zag werd voor haar alles duidelijk. Toen was haar lover al verdwenen.

Het verhaal van de 43-jarige Rotterdamse leek het begin van een nieuw nummer van de Bouquet-reeks. In werkelijkheid was de vrouw verstrikt geraakt in de zaak die bekend staat als de 'vergisontvoering'. Ze was de partner in crime geworden van de man die Alex R., zijn vriendin en haar familie bedreigden.

De roze wolk maakte bij de vrouw al snel plaats voor de realiteit. De 43-jarige Rotterdamse werd eind augustus op klaarlichte dag op het Albeda College door de politie opgehaald. Ze werd in de boeien geslagen voor het oog van leerlingen en collega’s. Ze zat nog in haar proeftijd, dus die baan was ze kwijt.

Bijna 100 dagen bracht ze inmiddels door in de cel. In de bajes in Zwolle had ze zorgen om haar dochter en om haar woning. Kon ze haar thuis in Rotterdam-Feijenoord behouden zonder inkomen?

De vrouw pakte donderdagmiddag tijdens de zitting in de Rotterdamse rechtbank geregeld de zakdoek om de tranen te deppen. Ze vertelde ook dat ze in de praatjes van haar vriend was getrapt. "Je wordt verliefd op iemand. Daarna gaat het gemakkelijk: je leent je telefoon, je vraagt niet waarom."

Alles veranderde nadat de buurman aan de deur was gekomen. "Hij had gezien dat er aan de auto van mijn vriend werd gerommeld. Daarna verdween de vriend. Ik heb niets meer van hem gehoord."

Dreigbrieven op haar telefoon

Voordat ze eind augustus in de boeien werd geslagen, was volgens justitie voldoende gebeurd. Op haar telefoon waren de dreigbrieven gevonden die begin augustus werden afgeleverd op drie adressen. Aan De Boezem in Alblasserdam, waar de vriendin van Alex R woonde. In Hendrik-Ido-Ambacht, waar de zoon van die vriendin woonde. Ook bij het pand aan de Kreekweg in Zwijndrecht waar Alex R. zijn bedrijf had, gleed zo'n brief door de brievenbus. Ze had haar vriend zelf met haar Audi na die adressen gereden. Hij had het zo lief gevraagd.

Maar die telefoon, legde advocaat Juriaan de Vries van de vrouw uit, had ze aan haar vriend uitgeleend. Die man, van Marokkaanse komaf, maakte geregeld gebruik van haar privé- en werktelefoon. Soms gebruikten ze beide telefoons voor Facetime. Dus wie weet wat hij toen op dat apparaat had uitgehaald. Zo had hij misschien ook wel allerlei zoekslagen naar Alex R. en zijn naasten via Google gedaan en naar de gebeurtenissen die elkaar rap naar de vergisontvoering opvolgden.

Waarom haar vriend was verdwenen na de melding van de buurman over gerommel aan de auto, werd haar pas duidelijk nadat het pand aan de Kreekweg was afgebrand. Dat gebeurde half augustus nadat een paar dagen eerder een poging mislukte. De beelden in het programma Opsporing Verzocht openden haar ogen.

''Maar wat als hij weer contact opneemt?" vroeg de rechter. "Dan reageer ik niet. Ik heb sowieso al een ander nummer. Als hij voor mijn deur staat doe ik niet open."

Zijn rol in de 'vergisontvoering' doet er wel toe. Justitie hoopt de man - die opdrachtgever of loopjongen is - nog te kunnen verhoren. Maar in afwachting van zijn beroep is de man in Brussel in vrijheid gesteld. Totdat hij niet in Nederland is gehoord, zal de vrouw zich vermoedelijk niet meer te hoeven te melden bij justitie. Al die tijd is ze weer een vrij mens, besloot de rechtbank. Haar dochter zal ze deze avond vermoedelijk weer in de armen sluiten. Een nieuwe vriend vooralsnog even niet.

In de rechtszaak zit nog een Amsterdammer vast. Hij wordt verdacht eind augustus explosieven te hebben geplaatst bij woningen in Alblasserdam.

Het verband tussen de 'vergisontvoering' en Alex R. is niet duidelijk. De zaak zou gaan om een mislukt drugstransport, dat door de politie zou zijn onderschept. Uit de dreigbrieven blijkt dat het vooral draait om de eigenaar van Corlio. Het bedrijf is eigendom van Alex R., maar staat op naam van zijn vriendin. Mogelijk dat daarom alle dreigementen richting haar en haar familie gingen. De familie heeft elke betrokkenheid bij drugshandel ontkent.