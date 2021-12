Het weer van vandaag: koud en regenachtig

Vandaag is het bewolkt en vanochtend blijft het eerst nog droog. Vanmiddag gaat het af en toe regenen. Het is een waterkoude dag met een middagtemperatuur van 5 graden. Door de matige en aan zee krachtige zuiden- tot zuidwestenwind is het voor het gevoel een stuk kouder.

Vanavond blijft het bewolkt met wat lichte regen of motregen. Vannacht krijgt het zuiden van de regio te maken met meer regen. Verspreid zou zich ook mist kunnen vormen. De temperatuur komt niet lager uit dan een graad of 4. De wind uit het zuiden tot zuidwesten neemt af tot zwak en aan zee tot matig.

Morgen is een grijze en grauwe dag en is het eerst nevelig of mistig met wat motregen. De middag verloopt in de hele regio regenachtig. Het wordt 6 graden in het oosten van de regio en 8 graden langs de kust. In de ochtend staat er weinig wind in de middag waait er een matige en aan zee krachtige westenwind.

Vooruitzichten

Op zondag is het bewolkt en in de loop van de middag valt er vanuit het noorden wat lichte regen. De hele komende werkweek is het wisselvallig weer in de regio met veel bewolking, weinig zon en af en toe regen of enkele buien. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 7, alleen op maandag is het met 5 graden wat kouder.

In de nacht van maandag op dinsdag bestaat er landinwaarts kans vorst aan de grond. Verder wordt er de gehele week geen winterweer verwacht.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 tot 10 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 7,5 graden en de minimumtemperatuur 2,4 graden. Er valt gemiddeld 27,8 mm neerslag.