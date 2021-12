Verpakkingsexpert Paardekooper wil het verschil maken: 'We willen af van plastic, maar hout of papier is niet altijd beter'

Die luxe kerst-cadeaubox, het houten rietje in je gin-tonic of de herbruikbare papieren draagtas in de winkel: grote kans dat ze zijn ontwikkeld door de Koninklijke Paardekooper Group. Dit van oorsprong Rotterdamse familiebedrijf bedenkt en maakt producten waarmee je kan inpakken, opvullen, afdekken, dichttapen, isoleren, sealen en omsnoeren. En het wil dé koploper zijn in de duurzame verpakkingsindustrie in Europa.

“We zijn in verschillende branches actief, volgen de trends en denken samen met de klant na over hoe zij kunnen verduurzamen,” aldus Lyanne (37 jaar), de vierde generatie Paardekooper en het enige overgebleven familielid in de driekoppige directie. Ze is pas twee jaar marketingdirecteur bij de groothandel maar drukt wel een flinke stempel op de koers van het bedrijf. Traditie vindt ze belangrijk, net als klantgerichtheid, maar vooral ook innovatie en duurzaamheid.

Bij De Paardekoper Groep werken zo’n 1000 werknemers, verspreid over zeven kantoren, 115.000 m2 magazijnen en 23 winkels. Het heeft wereldwijd 70.000 klanten: van de Action en de Bijenkorf tot de Jumbo, KLM en Bol.com. Een wereldspeler dus, met een omzet van zo’n 400 miljoen euro per jaar.

We spreken de marketingdirecteur samen met moeder Monica Paardekooper in de gloednieuwe vestiging in Den Hoorn bij Delft. Een gigantisch bedrijfspand met 30.000 m2 magazijnruimte en met uitzicht op een al even zo groot pand in aanbouw langs snelweg A4.

Paardekooper Den Hoorn | Foto: Paardekooper

Bij binnenkomst trekt het Experience Centre meteen de aandacht: een grote ruimte waar allerlei verpakkingsmaterialen stijlvol en per segment zijn uitgestald. In een bloemenhoek staan kartonnen dozen met gedroogde bloemen opgestapeld, naast verse planten in gerecyclede zakken. Er is een winkelinterieur nagebootst vol luxe papieren kadoverpakkingen. En er is een mini-supermarkt met papieren in plaats van plastic emmertjes voor tomaten, met herbruikbare groente- en broodzakken en verse kruiden zonder potje.

Lyanne: “In de verschillende werelden die hier zijn uitgebeeld willen we de alternatieven voor huidige verpakkingen laten zien. Die markt is voortdurend in ontwikkeling. Duurzaamheid en plastic vervangers zijn belangrijk. Maar in coronatijd telt ook steeds vaker hygiëne en veiligheid.”

‘Respect’ staat er in grote letters op een lange wand geschreven. De afzonderlijke letters van het woord symboliseren de visie van het bedrijf, zoals de R van Rethink (we hebben een nieuwe kijk op verpakkingen) en de E van Environment (we verlagen onze milieu-impact) en Education (we delen onze kennis over duurzaam verpakken).

Visie Paardekooper | Foto: Rijnmond

Lyanne wil de wereld een stukje beter maken met haar verpakkingen. Daarom is ze toegetreden tot de directie. “Ik heb de keuze om directielid te worden steeds voor me uitgeschoven. Maar in deze rol voel ik me op mijn plek. Hier kan ik iets in betekenen.”

Ze volgde haar vader Jan op toen hij in 2019 terugtrad als directielid. Haar moeder bleef wel actief als bouwcoördinator van het gloednieuwe pand. “En ook hier is gekozen voor een duurzame aanpak”, zegt Monica trots. “Het gebouw voldoet aan de allerhoogste Breaam-eisen. Het dak ligt vol zonnepanelen. We hebben een wilde natuurtuin en bezuinigen op allerlei manieren op water. Het pand is opgebouwd uit duurzame materialen.”

Daarmee steunt ze het nieuwe beleid van haar dochter die iets wil achterlaten, net als de vorige generaties hebben gedaan. Lyanne: “Mijn overgrootvader Jan Cornelis is in 1919 met eerste boek- en papierhandel in de Rotterdamse wijk Charlois begonnen. Opa Leendert heeft het bedrijf door de 1e Wereldoorlog geloodst. Onder mijn vaders leiding is het bedrijf enorm gegroeid. En ik hoop een groen stempel te kunnen drukken door van Paardekooper dé koploper in de duurzame verpakkingsindustrie te maken.”

Paardekooper Papierhandel Rotterdam | Foto: Paardekooper

Haar zusje Laura heeft geen interesse in een carrière binnen het familiebedrijf. Zij koos voor het onderwijs. Lyanne had ook een heel ander pad kunnen kiezen. Toch is Monica blij dat ze in de voetsporen van haar vader is getreden. En de nieuwe strategie past volgens haar als een jas. “Ze was altijd al een groen meisje. We wonen in de Hoeksche Waard en als kind bracht ze altijd al de natuur mee in huis. Bloemen, dieren, je kan het zo gek niet bedenken. Nog steeds krijg ik bijna dagelijks prachtige natuurfoto’s toegestuurd als ze de hond uitlaat.”

Zelf maakten Monica en haar echtgenoot zich in het verleden veel minder druk om de natuur en het klimaat. “Maar wie was daar wel mee bezig in die tijd? We wilden het bedrijf laten groeien en waren druk met overnames en fusies. Pas later zijn we ons bewust geworden dat de welvaart ook voor een enorme afvalberg heeft gezorgd. Dat moet echt anders.”

Maar er is ook relativering. Want als familiebedrijf let je eigenlijk altijd op de centen, aldus Monica. “En dat heeft onbewust verspilling kunnen voorkomen. We hadden bijvoorbeeld maar 1 bestelauto waar iedereen van gebruik maakte. Niemand had zijn eigen auto. En als je bureaustoel niet lekker zat, kreeg je niet zomaar een nieuwe. Pas als de stoel was versleten, werd hij vervangen.”

Dozen, dozen en dozen | Foto: Rijnmond

Concurrenten Depa, Halma Packaging, Van der Windt Verpakking en Broekhof Verpakkingen zijn onder leiding van vader Jan allemaal overgenomen en geïntegreerd binnen Paardekooper. Onder de Paardekooper Group valt nu ook een onafhankelijk onderzoekscentrum: The LCA Centre in Beuningen, dat gespecialiseerd is in wetenschappelijk onderzoek naar de milieu-impact van verpakkingen.

Lyanne: “We willen ons steeds meer profileren als kenniscentrum en de feiten op tafel leggen. Het is een complexe materie die per land verschilt. Daarom hebben we een team van verpakkingstechnologen die de wet- en regelgeving kennen en nieuwe materialen en producten ontwikkelen. Daarmee trekken we samen op met Natuur&Milieu en lobbyen we ook in Brussel.”

Maar helemaal zonder slag of stoot ging de omslag niet. Want de ontwikkeling van nieuwe materialen pakt niet altijd goed uit. Zo scheurden de dunnere plasticfolies over de tomatenbakjes al snel. Kartonnen rietjes drinken niet zo lekker. En recyclebare schoenendozen met statiegeld blijken ook nog geen onverdeeld succes.

Lyanne: “We zitten in een proces en daar horen kinderziektes bij. Het gaat om hele complexe vraagstukken waar de markt ook mee worstelt. We willen af van plastic. Maar hout of papier is niet per se altijd beter. Het gaat immers ook om de beleving en het moet ook op grote schaal duurzaam zijn. En is dat dan wel haalbaar met de huidige papier- en kartonschaarste?”

Op die vraag heeft het bedrijf nog geen goed antwoord. Ook intern heeft de directie soms nog wel wat uit te leggen. “Als groothandel ben je gewend te verkopen waar de klant behoefte aan heeft. Dat zit in het DNA van onze mensen. Als je dan besluit dat je sommige producten niet meer wil verkopen, dan is dat best een pittige boodschap. Je raakt klanten kwijt en dat heeft invloed op de salarisbonus van de medewerkers. Maar we doen dit naar eer en geweten en proberen onze medewerkers zo goed mogelijk mee te laten groeien in het proces.”

Binnen de familie hebben er gelukkig nooit verhitte discussies plaatsgevonden over de nieuwe koers, verzekert Monica: “Als we hadden moeten knokken voor ons bestaansrecht, was dat misschien anders geweest. Maar gelukkig kunnen we, juist doordat we zo groot zijn, invloed uitoefenen en een positieve impact hebben. Wij kunnen echt het verschil maken.”

